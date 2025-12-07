Accident
Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga
L'accidentat hauria caigut mentre escalava una paret de la Serra de Queralt i tindria una fractura a la cama
Un escalador ha estat evacuat aquest matí amb helicòpter després de caure mentre escalava una paret a la zona de la Serra de Queralt, a Berga. A conseqüència de l'accident, la persona lesionada ha estat traslladada a l'Hospital de Berga en helicòpter amb una possible fractura de cama.
El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha rebut aquest matí, a les 12.08 h l'avís d'un grup d'escaladors perquè un dels companys havia caigut mentre pujaven una paret a la zona de la Serra de Queralt. L'afectat tenia un dolor important, i els seus companys han aconseguit despenjar-lo de la paret i portar-lo fins a un camí al costat de la carretera BV-4242.
Bombers s'hi ha desplaçat amb tres dotacions, un helicòpter amb membres del GRAE i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dos camions. En arribar a la zona on els esperaven els escaladors, les dotacions terrestres han transmès a l'helicòpter un primer diagnòstic que incloïa la possibilitat d'una fractura a la cama, i l'helicòpter ha estat l'encarregat d'evacuar-lo fins a l'Hospital de Berga.
