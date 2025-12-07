Província de Lleida o de Barcelona: Gósol tria entre identitat o recursos
El poble viu enmig de l'ambient turístic pel pont una consulta per activar o no la petició d'un canvi de província que li donaria accés a més subvencions
Lleida o Barcelona. Gósol vota aquest diumenge entre la continuïtat administrativa i el canvi de província, en una decisió que posa en joc el pes de la identitat institucional i l’accés a recursos públics. Enmig del pont de la Puríssima, amb el poble ple de visitants, els veïns prenen la paraula en una consulta que contrasta amb l’ambient turístic dels carrers.
Gósol viu aquest diumenge una jornada marcada per la consulta. Mentre decideix si vol continuar formant part de la província de Lleida o iniciar el camí cap a Barcelona, el municipi del Berguedà es troba immers en un cap de setmana amb alta afluència. El pont de la Puríssima multiplica la població habitual del poble, amb allotjaments ocupats, restaurants plens i carrers amb presència constant de visitants que passegen, fan compres i busquen taula a les terrasses i bars mentre els veïns van passant per la sala de plens a votar.
A primera hora del matí, a partir de les deu, amb l’activitat habitual dels bars, els primers electors han entrat a l’Ajuntament gairebé barrejant-se amb turistes que preguntaven per rutes i camins. A fora, les botigues de productes locals han viscut un degoteig continu de clients, en molts casos aliens al procés que s’està desenvolupant a l’interior del consistori. La primera votant, Maria José Rodríguez, ha vingut de Berga per votar i ho ha fet apel·lant al sentiment de pertinença al Berguedà. El segon, José Tomàs, ho ha fet acompanyat d'una nena de la família que ha fet efectiu el vot. A la consulta hi poden prendre part 198 persones i perquè sigui efectiu ha de recollir un mínim de 63 paperetes, el 30%.
En aquest context de pressió turística, els veïns han estat cridats a votar una decisió que, tot i ser de caràcter consultiu, pot tenir conseqüències en el futur del municipi. La pregunta és clara: si estan d’acord que Gósol sol·liciti formalment el canvi de província de Lleida a la de Barcelona. A l’entrada de l’edifici consistorial, alguns veïns intercanvien impressions, mentre grups d’excursionistes passen sense aturar-s’hi. Entre la identitat etèria de la província o el pragmatisme de tenir més recursos amb Barcelona
La paradoxa és evident. Mentre el poble s’omple de turistes procedents majoritàriament del conjunt del Berguedà i de l’àrea metropolitana, Gósol continua sent l’únic municipi de la comarca adscrit a Lleida. Una singularitat que, segons l’Ajuntament, genera dificultats en l’accés a subvencions, serveis i inversions. “Els nostres visitants ja són de Barcelona, però els nostres papers continuen sent de Lleida”, comenta un veí a la sortida del col·legi electoral.
L’alcalde, Rafel López, defensa que el debat és de caràcter pràctic i argumenta que no es tracta de deixar de ser qui és el poble, sinó de tenir les mateixes oportunitats que la resta del Berguedà. El consistori argumenta que moltes línies d’ajuts, plans i serveis depenen de la Diputació de Barcelona, de la qual Gósol queda exclòs pel seu encaix provincial actual.
Però el debat no és uniforme al carrer. En un poble petit —d’uns 230 habitants censats— les posicions estan dividides. Hi ha qui aposta pel canvi com una eina per garantir serveis i recursos. D’altres, en canvi, apel·len a la identitat i al sentiment de pertinença a les terres de Ponent, i expressen dubtes sobre el canvi. A la plaça, mentre uns fan compres o esperen torn als bars, d’altres intercanvien opinions sobre el futur administratiu del municipi.
Tot plegat es produeix en un ambient de poble amb activitat elevada, amb segones residències obertes, presència continuada de visitants i moviment als accessos del nucli. Els turistes conviuen amb una jornada que té un contingut polític. A la sala de plens, de nou del matí a dues del migdia, els veïns empadronats majors de setze anys poden dipositar el seu vot en una votació que no és vinculant, però que l’Ajuntament es compromet a tenir en compte.
Si guanya el sí, el canvi de província exigirà informes de les diputacions, del Govern i una aprovació final a les Corts espanyoles. Es tracta d’un procés amb terminis llargs i amb pocs precedents. Avui, però, Gósol posa sobre la taula un debat que fa anys que forma part de les converses del poble.
En un cap de setmana en què el municipi multiplica la seva població i manté una activitat continuada, els veïns també miren cap al futur. Entre la pertinença a Lleida i el vincle amb Barcelona, Gósol decideix avui el sentit de la seva decisió administrativa.
