Activitats
La 13a Fira del Joc fa del Passeig de la Indústria un gran tauler berguedà
La cita es complementa amb el catàleg local d’artesania i diversos productes nadalencs
Josep Rhys Vidal VInyes
Berga ha tornat a viure aquest dissabte una de les cites nadalenques més consolidades amb la tretzena edició de la Fira del Joc i de Nadal, que ha omplert de públic i d’activitat el passeig de la Indústria. La fira ha comptat amb múltiples espais d’exposició i venda de jocs de taula, acompanyats de parades d’artesania i productes d’alimentació típics de Nadal. Entre l’àmplia oferta, els visitants han pogut trobar espais per jugar a jocs com el Catamots, el conegut Scrabble en català, zones de reptes, desenes de jocs de taula diferents i dues de les principals novetats d’aquesta edició: un taller d’estels elaborats amb material reciclat, a càrrec d’Estels Barcelona, i un espai específic dedicat al món del puzle.
El president de la Cia de Jocs l’Anònima, entitat organitzadora de la fira juntament amb l’Ajuntament, Òscar Garcia, ha explicat que «es tracta d’oferir una oferta de jocs perquè tothom pugui jugar al que vulgui i que aquesta experiència es pugui traslladar a casa». Les parades nadalenques integrades a la fira han ofert productes artesans, figuretes de pessebre, torrons i neules, així com roba i joieria per regalar durant les festes.
Paral·lelament, els aparadors dels establiments del passeig de la Indústria i de la plaça Viladomat ja mostren els primers jocs amagats, dins la tradicional gimcana comercial vinculada a la fira. Les persones que els localitzen tots i els anotin participaran en un sorteig que es farà el catorze de desembre, coincidint amb la celebració de la Marató del Joc.
