Pànic al Pedraforca i caiguda a Berga: doble rescat dels Bombers al Berguedà aquest cap de setmana

Un psicòleg del SEM ha hagut d'ajudar una noia que ha entrat en pànic i no podia baixar del Pedraforca

El Pedraforca des de Saldes

El Pedraforca des de Saldes / Arxiu/ACN

ACN

Barcelona

Els Bombers de la Generalitat han fet dos de rescats al medi natural del Berguedà aquest cap de setmana.

A Saldes, una jove va entrar en pànic quan havia de baixar el Pedraforca perquè s'havia fet fosc i no es veia amb cor de descendir per la tartera i un psicòleg del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver d'atendre-la per telèfon fins que el grup d'amigues es va trobar amb l'equip dels Bombers.

D'altra banda, a Berga, un escalador ha caigut a prop de la Font Negra i s'ha lesionat una cama, per la qual cosa l'han extret amb helicòpter fins a l'hospital de la localitat.

