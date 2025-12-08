Pànic al Pedraforca i caiguda a Berga: doble rescat dels Bombers al Berguedà aquest cap de setmana
Un psicòleg del SEM ha hagut d'ajudar una noia que ha entrat en pànic i no podia baixar del Pedraforca
ACN
Barcelona
Els Bombers de la Generalitat han fet dos de rescats al medi natural del Berguedà aquest cap de setmana.
A Saldes, una jove va entrar en pànic quan havia de baixar el Pedraforca perquè s'havia fet fosc i no es veia amb cor de descendir per la tartera i un psicòleg del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver d'atendre-la per telèfon fins que el grup d'amigues es va trobar amb l'equip dels Bombers.
D'altra banda, a Berga, un escalador ha caigut a prop de la Font Negra i s'ha lesionat una cama, per la qual cosa l'han extret amb helicòpter fins a l'hospital de la localitat.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga