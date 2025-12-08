La consellera Paneque reivindica les tradicions en el lliurament del Premi Santa Bàrbara de Cercs
El guardó d'enguany se l'ha endut el Club Sant Salvador, una entitat esportiva molt arrelada al municipi
Regió7
"Les tradicions ens recorden d’on venim, ens descriuen allò que ens identifica i ens mostren els valors que volem preservar", va afirmar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant l’acte de lliurament del Premi Santa Bàrbara de Cercs. Enguany, el guardó, que es va entregar dissabte, va ser per al Club Sant Salvador, una entitat esportiva que, segons la consellera, "significa una manera de ser i una manera d’actuar de manera comunitària".
El Club Sant Salvador de Cercs està molt arrelat al municipi i amb un paper destacat en la dinamització social i comunitària del poble. Més enllà de la seva activitat esportiva, el club actua com a punt de trobada intergeneracional i promou valors com l’esforç, el treball en equip i la cohesió social. La seva implicació en la gestió i l’ús de les instal·lacions esportives municipals reforça el compromís amb Cercs i el converteix en un referent del teixit associatiu local.
Paneque va recordar que el Premi Santa Bàrbara "és fill del reconeixement del passat miner, un espai de treball dur, però també de convivència, ajut i suport mutu". La consellera va subratllar que la mineria "ha deixat una empremta al municipi i també un patrimoni", i va remarcar que aquest llegat representa "l’esforç del sacrifici compartit, la colònia". Per tot plegat, ha destacat que Santa Bàrbara "és un símbol de protecció i de comunitat".
La titular del departament també va voler posar en valor el paper del municipi i del seu teixit social: "La història de Cercs ens ensenya que les comunitats prosperen quan es treballa de manera conjunta. Catalunya és terra d’associacions i d’iniciatives que articulen la vida cívica. Que mantingueu viu un premi com aquest és un reconeixement a les persones que van construir el poble i que el continueu fent créixer".
Un premi anual
El Premi Santa Bàrbara de Cercs és un guardó de caràcter cultural i social vinculat a la tradició minera del municipi. S’atorga anualment en el marc de la festivitat de Santa Bàrbara, patrona dels miners, per reconèixer persones, entitats o col·lectius que treballen per preservar la memòria històrica minera, el patrimoni industrial i el món del treball, així com per promoure la cultura, la cohesió social i la identitat col·lectiva de Cercs.
Més enllà del seu caràcter honorífic, el premi simbolitza un homenatge a la vida dura, però solidària del passat miner i aposta per la continuïtat entre memòria i futur. Sense una dotació econòmica rellevant, el guardó destaca pel seu valor simbòlic i comunitari, profundament arrelat al territori.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga