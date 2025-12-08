Gironella es vesteix de festa i tradició per la Puríssima
L’emblemàtica fira, que s’ha celebrat aquest dilluns, ha combinat gastronomia, trobada de gegants i altres activitats
Axel Lapuerta
Una de les festes ineludibles del calendari de Gironella és la Fira de la Puríssima, que s’ha celebrat aquest dilluns en una jornada marcada per un temps assolellat i una gran afluència de visitants pels carrers de la població. Des de bon matí, una trentena de parades d’alimentació han omplert la plaça de la Vila. I com no podia ser d’una altra manera, un any més, l’escudella de blat de moro escairat s’ha convertit en el principal reclam de la festivitat. En total, se n’han repartit unes 1.500 racions a la Placeta del carrer del Pont Vell.
Enguany, el xef de Berga i vicepresident del Gremi d’Hostalers del Berguedà, Manel Sousa, ha estat l’encarregat de degustar el blat de moro escairat que s’ha cuinat. «En aquesta escudella es pot assaborir la tradició que hi ha en aquesta comarca, que és un dels productes desconeguts arreu del món», ha afirmat Sousa. En aquesta línia, el cuiner ha assegurat que «des dels restaurants del Berguedà estem fent una crida per introduir i potenciar aquest plat, que és un producte molt neutre, perquè permet infinitat de receptes diferents».
La preparació del plat ha anat a càrrec d’Antoni Rossinyol, de la Xarcuteria Mercè (Cal Rafilat). El regidor de Comerç i Fires de Gironella, Jordi Macià, ha agraït la seva tasca i ha qualificat Rossinyol de «mestre cansalader i un gran ambaixador de Gironella». En aquest context, Rossinyol ha explicat que els secrets que s’amaguen darrere d’aquest aliment són «els ossos de pernil, el tall que hi posem i moltes hores de cocció, tot seguint una recepta tradicional que ha anat passant de generació en generació».
Per altra banda, l’alcalde de Gironella, David Font, ha assenyalat que és «una fira que atreu visitants d’arreu, no només de Gironella i de la comarca, i que és una manera de donar a conèixer la gastronomia, cultura i tradició de casa nostra». Font ha expressat que el fet que la festivitat hagi coincidit en el final del pont «ha suposat que molta gent hagi optat per fer parada aquí». El batlle ha recordat que l’escudella de blat de moro escairat «és un aliment que des de fa molts anys ha estat present a les llars per Nadal».
Trobada de gegants i propostes complementàries
Un dels actes més destacats ha estat també la trobada de gegants i grallers, que enguany ha arribat a la seva 37a edició i ha comptat amb la participació d’un total de nou colles: Avià, Navàs, Terrassa, Sant Julià de Cerdanyola, Artés, Montmajor, Torelló, Taradell i Gironella. La cercavila ha començat amb una plantada de la comparseria a la plaça de l’Església, ha avançat pels diferents carrers de la població i ha culminat amb una ballada final a la plaça Doctor Armengou.
En paral·lel, el públic ha pogut visitar una exposició sobre el món de l’apicultura instal·lada al punt d’informació del carrer del Pont Vell, així com la II Exposició de pintura al Casal Cívic. A la vegada, al migdia s’ha presentat el conte “La fada de les calcetes i els calçotets de colors”, de Judith Mas, a l’Espai Santa Eulàlia. En acabar, s’ha ofert un taller creatiu per a la mainada a càrrec de la il·lustradora del conte, Bernadette Cuxart.
Alhora, l’Espai Santa Eulàlia ha acollit també una exposició del vestuari popular de les danses i tradicions de la vila, com el Lleó de Gironella, l’Esbart Sant Jordi, el ball de l’Almorratxa, els capgrossos “Poca-soltes”, els cascavells i bastoners, el pubillatge, entre d’altres. La jornada s’ha complementat amb el Mercat de Nadal, ubicat a la plaça de l’Estació, que va arrancar el passat 28 de novembre i que ha estat obert durant tot el dia.
