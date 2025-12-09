Creu Roja Joventut recull joguines per a 140 infants vulnerables del Berguedà i llança una campanya de donatius online
Les joguines noves i educatives es poden entregar a les oficines de la Creu Roja de Berga i de Gironella
Regió7
Creu Roja Joventut necessita joguines per a nenes i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat del Berguedà, per assegurar que rebran regals per Nadal i per Reis. Es poden portar a les oficines de la Creu Roja de Berga (pl. Europa, 10) i de Gironella (c. Sant Joan Baptista de la Salle, 3) de 9 del matí a 1 del migdia.
Campanya de donatius online
Aquest any, a més de la recollida de les joguines a les oficines, es pot col·laborar amb la campanya de Reis fent un donatiu online en aquest web: https://campanyadejoguines2025.heroes.help/campaigns/creu-roja-bergueda. Creu Roja Joventut convida a sumar-se a la campanya a persones, entitats o empreses, que vulguin fer una aportació solidària.
Joguines educatives
Les joguines que es portin a Creu Roja han de ser noves i educatives per assegurar que els nens i nenes aprenen alhora que juguen, i que ho fan en igualtat de condicions. No poden ser bèl·liques ni sexistes, i és millor si són sostenibles i si fomenten la cooperació entre els infants i les famílies en comptes de la competició. Han d'anar destinades a nens i nenes d'entre 0 i 12 anys.
140 nens i nenes
Els regals es faran arribar a famílies que ho necessitin, seleccionades pels Serveis Socials, de tots els municipis de la comarca, excepte Berga, on la recollida va a càrrec de Càritas Parroquial. Aquest any, s'han detectat necessitats en 140 infants. Cadascun rebrà un lot de tres obsequis.
"Els seus drets, en joc"
L’article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant diu que "el nen té dret a l’esplai, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals". Per això, Creu Roja Joventut ha triat com a eslògan de la campanya d'enguany "Els seus drets en joc". Voluntariat de tota la comarca treballarà perquè cap família del Berguedà es quedi sense joguines per als nens i nenes.
