Els Pastorets de l’Ametlla de Merola tornen amb força, un planter infantil rècord i millores tècniques

L’Associació Cultural Esplai escalfa motors per una nova temporada de l'espectacle nadalenc que mobilitza més de 150 persones

Una de les escenes dels Pastorets de l'Ametlla de Merola

Una de les escenes dels Pastorets de l'Ametlla de Merola

Regió7

Puig-reig

L’Associació Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola es prepara per a la nova temporada dels Pastorets La Flor del Nadal, un referent de les tradicions nadalenques a casa nostra. L’espectacle torna al Teatre Esplai de l’Ametlla de Merola amb la participació de més de 150 persones a dalt i darrere de l’escenari. La temporada d’enguany oferirà quatre funcions: divendres 26 de desembre a les 6 de la tarda i els diumenges 28 de desembre i 4 i 11 de gener a les 5 de la tarda.

Més d'una vintena d'infants

La nova temporada destaca per la vitalitat del projecte, especialment en el planter més jove. L’espectacle arriba a una xifra rècord de nens i nenes, amb més d’una vintena de participants. "Aquest any comptem amb més infants mai, que participen de manera activa en les parts corals del muntatge i en els quadres escènics. Aquesta base nombrosa —que ens ha obligat a confeccionar nou vestuari— assegura el futur dels nostres Pastorets i demostra la salut del projecte", han destacat des de la direcció.

Una altra novetat d’aquesta temporada és la realització d’un taller de maquillatge per l’equip encarregat d’aquesta funció amb la voluntat de perfeccionar les caracteritzacions dels àngels i els dimonis de l’espectacle.

Millora del so

En la recerca constant de millores, l’equip també ha anunciat una inversió important per resoldre un dels seus principals handicaps detectats, com és la millora del so. És per això que es durà a terme una renovació de l’equipament d’àudio per solucionar els problemes de microfonia detectats en temporades anteriors, assegurant una claredat sonora òptima per a tot l’espectacle.

Renovació de l'obra musical, per al 2028

Tal com han explicat fonts de l’entitat, l’Associació Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola ja treballa amb una visió a llarg termini. S’ha iniciat la producció i la renovació de tota l’obra musical, amb l’objectiu d’estrenar-la el 2028, amb motiu de la celebració dels 150 anys ininterromputs dels Pastorets a la localitat.

Venda d'entrades

Les entrades per a les funcions d’enguany ja estan a la venda al preu de 15 euros a https://ametllademerola.koobin.cat. A més, els membres del Club Súper3 fins a 12 anys tenen l’entrada gratuïta a l’espectacle si van acompanyats d’un adult. Per a més informació podeu contactar amb el telèfon 686 278 836 o al correu pastorets@ametllademerola.cat.

