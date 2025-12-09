Els veïns s'oposen al trasllat de la parada de busos de Berga mentre els conductors el defensen per seguretat
Veïns del carrer del Bruc expressen el malestar al ple de Berga. L'equip de govern respon que "és la millor opció" i exposa mesures de millora del paviment i reductors de velocitat
El trasllat de la parada de busos de Berga, del passeig de la Pau a la carretera de Solsona, genera tensions. Aquest canvi serà provisional fins que no es construeixi l'estació de busos definitiva al sud la Rasa dels Molins (tenint en compte els accidents que hi va haver al capdamunt del passeig de la Pau). La Generalitat ja ha donat el vistiplau definitiu al canvi proposat per l'Ajuntament de Berga, que podria entrar en vigor entre finals de gener i principis de febrer.
La decisió no agrada als veïns del carrer del Bruc, que és el carrer paral·lel a la carretera de Solsona i el que assumirà el trànsit de vehicles (no de busos) que circulin en direcció a la Valldan, ja que la carretera de Solsona passarà a ser d'un sol sentit. El malestar veïnal es va fer notar al ple de dijous passat a l'Ajuntament de Berga, on una nombrosa representació del veïnat del carrer del Bruc van intervenir a l'apartat de precs i preguntes per expressar que no estan d'acord amb el canvi.
Rocío Reverter, portaveu dels veïns, va advertir del "caos" que suposarà desviar el trànsit cap a un carrer ple d'habitatges, amb un augment notori de la circulació i amb pèrdua d’aparcaments "que necessitem", va dir. Els veïns van deixar clar que s'hi oposen: "No volem que es faci passar la carretera de Solsona pel carrer del Bruc" i van preguntar a l'alcalde, Ivan Sànchez, i al regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, si hi havia alguna alternativa o el canvi era imminent. La resposta de l'alcalde va ser que s’havien estudiat moltes alternatives, i que l'escollida "és el millor lloc". També va recordar que la mesura és "temporal fins que tinguem estació de busos". Una afirmació que els veïns van rebre amb escepticisme: "Ja sabem com van les coses".
Per abordar totes les preocupacions, l’Ajuntament ha convocat els veïns a una reunió el dimarts 16 de desembre al Pavelló de Suècia, on exposarà el projecte i escoltarà suggeriments. Malgrat això, el debat al ple va deixar clar que el govern no preveu fer marxa enrere en la ubicació de la nova parada.
Actuacions a la zona
El trasllat de la parada del passeig de la Pau a la carretera de Solsona és un projecte que té el vistiplau de la Generalitat i que l'Ajuntament de Berga preveu per a principis d'any. Segons el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, la millora del paviment del carrer del Bruc i la instal·lació de reductors de velocitat són el principal condicionant del calendari, ja que les vacances de Nadal dificulten trobar empreses disponibles i es preveu fer a mitjans de gener. A part d'aquestes remodelacions, i tenint en compte les reclamacions dels veïns, l'espai on pararan els busos es desplaçarà uns metres per allunyar-la de la porta de la residència Sant Bernabé. Es mantindran bona part de les places d’aparcament del costat dret de la carretera. Els aparcaments en bateria passaran a ser en línia, amb zones reservades per a càrrega i descàrrega. D'altra banda, s'instal·laran dues marquesines i una parada de taxis a la carretera de Solsona. Pel que fa a crear nous aparcaments, el govern de la CUP i ERC veu de bon ull la proposta que va fer el PSC de Berga d’habilitar l’esplanada del costat de la comissaria dels Mossos com a aparcament.
Els conductors celebren el canvi
Els conductors de busos, segons el seu portaveu i secretari general de la Federació de Serveis de CCOO al Vallès Occidental i Catalunya Central, Pedro Pacheco, valoren positivament el trasllat. Recorden que al ple de març ja van exigir una reubicació urgent de la parada i celebren que finalment s’hagi escoltat la demanda, tot i considerar que "el canvi arriba tard". Pacheco admet que aquests mesos s’han adoptat mesures útils com la instal·lació de pilones i l’estacionament dels busos a la Gran Via quan no recollien passatgers, però remarca la necessitat de canviar d'ubicació: "El nou emplaçament a la carretera de Solsona serà molt més segur perquè és un lloc pla i apropiat", a diferència de l’actual ubicació al capdamunt del passeig de la Pau, "on el pendent és perillós, com també el revolt de la plaça de la Creu que obliga els autobusos a fer marxa enrere per girar". Pedro Pacheco entén les queixes veïnals perquè "qualsevol canvi és difícil", però comenta que "s'ha de tenir en compte que és un canvi per millorar la seguretat, malgrat que els primers dies compliqui el dia a dia dels veïns".
