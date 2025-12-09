Neix Montnadal, el primer mercat de Nadal de Montclar
El pròxim dissabte, 13 de desembre, el municipi berguedà s’omplirà de vida amb búsqueda de tions, música i tallers i parades nadalenques
Regió7
Montclar estrena Montnadal, la primera edició d'un mercat nadalenc que omplirà el poble berguedà d’esperit, tradició i solidaritat. Es farà aquest pròxim dissabte, 13 de desembre, amb activitats culturals i lúdiques per a tots els públics.
L'Ajuntament aposta per una jornada festiva que complementi l'activitat d'èxit de la cerca del tió per l’entorn natural de Montclar a través d’un mapa d'orientació, tal com argumenta l'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala: "Al poble, a part de la tradicional i reconeguda Fira de Reis del 6 de gener, tenim l’activitat de buscar tions, però vam creure oportú complementar aquesta jornada amb música i una fireta de Nadal era una manera ideal de crear un ambient encara més nadalenc, tant per als veïns com per a totes les persones que ens vulguin visitar". L’activitat infantil de buscar els tions pels boscos de Montclar es farà a les 10 del matí del dia 13, a càrrec de l’entitat Xalem.
Paral·lelament, de les 10 del matí a les 8 del vespre, a la plaça de Montclar s'instal·larà un mercat nadalenc de productes artesans. Els visitants hi podran trobar una quinzena de parades que oferiran productes de proximitat, gastronòmics, artesans i nadalencs. A la mateixa hora, a les 10, començaran dos tallers: un per aprendre a fer un centre de Nadal dins una tassa, i un altre per fer un bol de ceràmica. El taller del centre de Nadal anirà a càrrec de Floristeria Orquídia i el de ceràmica amb la Bòbila Atelier. Per poder participar als tallers cal inscripció prèvia al telèfon 615553413.
De 2/4 d'11 a la 1 del migdia hi haurà una xocolatada solidària, per col·laborar amb La Marató de TV3, enguany dedicada al càncer. A 2/4 de 12, el públic podrà gaudir d'una cantada de Nadales a càrrec de la Coral Fònica de Freixinet, un grup del Solsonès. A la tarda, a 2/4 de 5, a l’església de Sant Martí el Quartet Melt oferirà el Concert de Nadal. Aquest grup vocal, valorat per la seva qualitat tècnica i la seva capacitat d’emocionar al públic, presentarà un repertori nadalenc especialment pensat per a l’ocasió. El concert de Nadal serà també una activitat solidària en suport de La Marató de TV3, i els assistents podran col·laborar econòmicament. Quan acabi el concert, es repartirà brou calent als assistents, fet per l’Hostal de Montclar.
L'alcaldessa fa una crida a la participació en el primer mercat de Nadal, Montnadal: "Convidem a tothom a venir i a gaudir d’aquesta primera edició de la fira, que esperem que sigui molt especial. Hi ha moltes fires de Nadal arreu, però en poques es pot gaudir de l’esperit nadalenc en un entorn tan especial com el nostre, i especialment decorat per a l’ocasió", remarca Raquel Sala.