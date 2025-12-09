Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Gironella i els Mossos es coordinen per reforçar la seguretat per la campanya de Nadal

El dispositiu especial suposarà un augment de la vigilància a peu de carrer per evitar furts o conductes incíviques

Els binomis policials mixtes patrullaran a peu de carrer

Els binomis policials mixtes patrullaran a peu de carrer / Mossos d'Esquadra

Regió7

Gironella

La Policia Local de Gironella i els Mossos d'Esquadra uniran esforços durant aquesta campanya de Nadal per reforçar la vigilància i la seguretat. L’operatiu, anomenat «operació Grèvol», va entrar en funcionament aquest dilluns 8 de desembre, coincidint amb la Fira de la Puríssima, i s’allargarà durant tot el mes. Després de l'èxit que va tenir l'any passat, enguany s'ha optat per mantenir la mesura. El seu principal objectiu és minimitzar els furts i les conductes incíviques al municipi.

El dispositiu especial es traduirà en una millora pel que fa a la seguretat ciutadana, afavorida per la presència de binomis policials mixtes, formats per agents d'ambdós cossos. Les patrulles circularan a peu de carrer a fi de donar una major cobertura de vigilància al radi de l’eix comercial. Al mateix temps, l’operatiu també és una eina de control i prevenció a les zones amb aglomeracions de persones, com pot ser durant els dies de Mercat de Nadal.

El regidor de seguretat i emergències de l’Ajuntament de Gironella, Gerard Iglesias, qualifica el dispositiu com una eina positiva de col·laboració entre cossos policials i per oferir un major servei en termes de seguretat, control i proximitat per a la ciutadania i comerç local.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

Obertes les inscripcions per a una nova edició de la Fira d’Experimentació d’UManresa per a infants de 0 a 6 anys

Obertes les inscripcions per a una nova edició de la Fira d’Experimentació d’UManresa per a infants de 0 a 6 anys

El Baxi Manresa vol traslladar a l'Eurocup la determinació mostrada a Badalona

El Baxi Manresa vol traslladar a l'Eurocup la determinació mostrada a Badalona

Trump assalta amb acarnissament Europa i els seus líders: «Són febles. No saben què fer»

Trump assalta amb acarnissament Europa i els seus líders: «Són febles. No saben què fer»

Nadal comercial

Un Nadal amb menys furts i incivisme a Gironella: Policia Local i Mossos es coordinen per reforçar la seguretat

Un Nadal amb menys furts i incivisme a Gironella: Policia Local i Mossos es coordinen per reforçar la seguretat

La fi de l’Estat del Benestar

Aquestes són les proves amb què el Suprem ha condemnat el fiscal general

Aquestes són les proves amb què el Suprem ha condemnat el fiscal general

Contra les plagues

Tracking Pixel Contents