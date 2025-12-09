La Policia Local de Gironella i els Mossos es coordinen per reforçar la seguretat per la campanya de Nadal
El dispositiu especial suposarà un augment de la vigilància a peu de carrer per evitar furts o conductes incíviques
Regió7
La Policia Local de Gironella i els Mossos d'Esquadra uniran esforços durant aquesta campanya de Nadal per reforçar la vigilància i la seguretat. L’operatiu, anomenat «operació Grèvol», va entrar en funcionament aquest dilluns 8 de desembre, coincidint amb la Fira de la Puríssima, i s’allargarà durant tot el mes. Després de l'èxit que va tenir l'any passat, enguany s'ha optat per mantenir la mesura. El seu principal objectiu és minimitzar els furts i les conductes incíviques al municipi.
El dispositiu especial es traduirà en una millora pel que fa a la seguretat ciutadana, afavorida per la presència de binomis policials mixtes, formats per agents d'ambdós cossos. Les patrulles circularan a peu de carrer a fi de donar una major cobertura de vigilància al radi de l’eix comercial. Al mateix temps, l’operatiu també és una eina de control i prevenció a les zones amb aglomeracions de persones, com pot ser durant els dies de Mercat de Nadal.
El regidor de seguretat i emergències de l’Ajuntament de Gironella, Gerard Iglesias, qualifica el dispositiu com una eina positiva de col·laboració entre cossos policials i per oferir un major servei en termes de seguretat, control i proximitat per a la ciutadania i comerç local.
