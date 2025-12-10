Aliança Catalana admet que hi haurà baixes a Berga però manté que amb Vinyes hi guanya
Imma Nadal, presidenta del comitè executiu del Bages i coordinadora del Berguedà, assegura que com a màxim plegaran el 50% dels afiliats
La direcció d'Aliança Catalana (AC) ha replicat a afiliats del partit a Berga que asseguraven que el 90% amenaçava de plegar per la "designació de Judit Vinyes com a cap de llista" dient que com a màxim en plegaran el 50%. Imma Nadal, presidenta del comitè executiu del Bages i coordinadora del Berguedà d'AC, ha reconegut que hi haurà baixes de militants a Berga, però ha assegurat que la incorporació de Judit Vinyes al projecte per afrontar les pròximes eleccions municipals continua comptant amb el suport majoritari: "lamentem que tres afiliats a Berga hagin actuat de manera deslleial desatenent els requeriments dels òrgans interns i posant en risc la cohesió del projecte" I afegeix: "Han donat una informació falsa, amb afirmacions infundades que no s'ajusten a la realitat".
Imma Nadal ha donat dades d'afiliats, que fins ara no havien transcendit. Dels 17 afiliats a Berga, la meitat han comunicat personalment a Imma Nadal, que continuaran vinculats al projecte. Així ho ha argumentat Nadal a Regió7: "M'han trucat 8 afiliats de Berga expressant-me la seva voluntat de seguir en el partit, defensant que la prioritat és posar la persona més adequada per representar les sigles d’Aliança Catalana i liderar la candidatura amb garanties de solvència i coherència". Tot i això, Imma Nadal ha dit que des de la direcció del partit encara no s'han concretat caps de llista, ni de Berga ni de cap població: "Les designacions es faran seguint el protocol intern que el partit establirà pròximament per a tot el país".
Aliança Catalana ha criticat les actuacions d’un grup reduït d’afiliats que, segons el partit, han vulnerat els Estatuts i els canals de comunicació interna, tot trencant la confiança dins la militància. La direcció insisteix que no acceptarà "designacions unilaterals ni condicions personals per formar part del nostre projecte, un comportament que és contrari als nostres principis i suposa un acte de coaació incompatible amb els principis de la formació"
La formació manté el missatge d’obertura i inclusió. Convida totes les persones "compromeses amb la llibertat, el seny i l’ordre a sumar-se al projecte": "Donem la benvinguda als integrants de BeGI que a títol individual vulguin sumar-se al projecte guanyador liderat per Sílvia Orriols i contribuir a construir una alternativa real al desgovern de la CUP a Berga", apunten des de la direcció comarcal d'AC.
Aquest desembre es convocarà una reunió a Berga amb tots els afiliats del Berguedà (a la comarca són 43 militants) per tractar la situació "de manera directa i transparent" i reforçar la cohesió del partit de cara a la propera campanya. A més, el dissabte 20 de desembre tenen previst muntar una parada informativa a Berga, amb l'objectiu "de donar a conèixer el projecte i escoltar directament les inquietuds dels veïns".
