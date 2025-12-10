Bagà renova els llums de Nadal i estrena una pista de patinatge a la plaça Porxada
La pista de gel sintètic funcionarà del 18 al 20 de desembre, amb accés gratuït
Bagà il·lumina les festes de Nadal amb llums nous. L'Ajuntament va aprofitar una subvenció dels fons europeus Next Generation per modernitzar l'enllumenat públic dels carrers de la vila per renovar també l'enllumenat nadalenc. Enguany, s'han guarnit més espais que mai, amb la novetat destacada de la plaça Porxada, que per primera vegada s'ha decorat amb motius nadalencs lluminosos, "que li aporten un caliu especial", assenyala l'alcalde de Bagà, Lluís Casas.
L’ampliació de l’enllumenat arriba també al carrer Raval, a l'avinguda Reina Elisenda i diversos carrers del nucli urbà. I al nucli de Terradelles, l'arbre de Nadal és un dels punts centrals de la decoració.
Pista de patinatge
Com a novetat d'enguany i per primera vegada, la plaça Porxada de Bagà acollirà del 18 a 20 de desembre una pista de gel sintètic, perquè grans i petits puguin patinar en ple centre de la vila. Es tracta d’una activitat totalment gratuïta i oberta a tots els públics.
La pista, de 6 x 20 metres, estarà en funcionament durant tres dies: dijous 18, divendres 19 i dissabte 20 de desembre, en horari ininterromput de 10 h a 20 h. Tots els participants disposaran de patins gratuïts per gaudir de l’experiència.
L’Ajuntament aposta per aquesta oportunitat perquè "tothom pugui gaudir d'una activitat de lleure hivernal diferent sense cap cost". L’alcalde, Lluís Casas, ha remarcat que la pista de patinatge "és una proposta singular a tot l'alt Berguedà. La iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de l’estació d’esquí de La Molina, que dona suport al projecte. Per a l'alcalde, la iniciativa, ajuda a reforçar les bones relacions de l’Ajuntament amb l’estació de La Molina".
Amb aquesta proposta, Bagà vol dinamitzar el centre històric durant els dies previs a les festes i oferir una activitat atractiva per a veïns i visitants.
