Els comerciants omplen Berga d’activitats nadalenques i impulsen una baixada de torxes solidària
Jocs als aparadors, sortejos i un ral·li fotogràfic busquen incentivar la participació i reforçar el comerç de proximitat
La baixada de torxes des de Queralt fins a l'església de Sant Francesc es farà diumenge i tancarà el Mercat del Regal de Nadal
Berga Comercial ja té en marxa la campanya de Nadal, amb un calendari ple de propostes per dinamitzar el comerç local. "Volem donar arguments als veïns i veïnes de Berga per fer Nadal al comerç de la ciutat", ha destacat el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, que ha remarcat la importància de continuar oferint incentius perquè la ciutadania passegi i compri els regals de Nadal Berga.
Entre les activitats, hi ha la visita del patge reial (aquest diumenge 14 de desembre) i el tradicional repartiment de tions en diversos punts de la ciutat. Tornen també les dinàmiques que incentiven a recórrer els aparadors. D'una banda, el Joc de l’element discordant proposa als participants descobrir un producte que no correspon a l’activitat habitual de cada comerç. Les butlletes es poden emplenar fins al 5 de gener i entraran en el sorteig de diferents premis. I, d'altra banda, fins al 12 de desembre es pot participar al joc de la Fira del Joc, centrat en els comerços del passeig de la Indústria, on els concursants han d’identificar elements de jocs exposats als aparadors. A més, se sortejaran 20 vals de compra valorats en 100 euros entre els que comprin alimentació, impulsat pels establiments del sector i actiu entre el 15 i el 24 de desembre.
Ral·li fotogràfic per sumar mirades
La novetat principal d’enguany és el ral·li fotogràfic Fes click! Totes les mirades compten, que se celebrarà el 21 de desembre i plantejarà un recorregut per diversos punts de Berga. El responsable de la proposta, Francesc Muntada, ha explicat que "com a fotògrafs, sentim la necessitat d'incorporar noves mirades en l'àmbit de la fotografia", amb la voluntat que sigui una activitat "integradora". Comptarà amb la implicació de persones amb diversitat funcional de la Fundació la Llar, la Fundació Horitzó, les Germanes Hospitalàries i Amalgama. El punt d’inici i final serà Cal Moré de Berga, i les imatges recollides podran formar part d’una exposició posterior als comerços.
El dia abans, el 20 de desembre, la Coral da Capo farà la tradicional cantada de nadales pel carrer Major, a partir de 2/4 de 12 i amb sortida des de la plaça de Sant Pere.
Les botigues associades a Berga Comercial i a la Federació del Comerç del Berguedà reforcen un any més el seu vessant solidari adquirint el detalls nadalencs solidaris elaborats per la Fundació Horitzó i la Fundació la Llar. Des d'Horitzó han tallat les peces amb la màquina de tall làser i des de la Llar les han pintat. Es venen amb bossetes que incorporen tres ninots de neu i tres boles.
Baixada de torxes solidària
Diumenge, 14 de desembre, es clourà el Mercat del Regal de Nadal de Berga amb una baixada de torxes solidària des del Santuari de Queralt fins a l’Església de Sant Francesc. La iniciativa comptarà amb la participació de diverses entitats i empreses del territori, i els beneficis es destinaran íntegrament a La Marató de TV3.
La jornada començarà a les 4 de la tarda, amb dues opcions per arribar fins al santuari. O sortida a peu des de Sant Francesc o bus llançadora des de la plaça de la Creu, gràcies a la col·laboració d’Alsa. A les 5, els inscrits rebran les torxes, el cançoner i una degustació de vi calent ofert per la vermuteria La Macarrilla. A 3/4 de 6, Òmnium Cultural donarà el tret de sortida musical amb una cantada de nadales en català, prèvia a l'inici de la baixada de torxes, prevista per a 1/4 de 7 de la tarda. En arribar a Sant Francesc, els participants seran rebuts amb una nova cantada i un refrigeri amb coca i xocolata per a tothom. Les inscripcions, amb un preu de 10 euros es poden formalitzar a través de la web dels Mountain Runners.
L'acte, promogut per Berga Comercial i l'Ajuntament de Berga compta amb el suport d'Alsa, Òmnium Cultural, Domènech Roca, forn l’Espurna, forn Cal Curtichs, PABEVSA, vermuteria La Macarrila i els clubs Club Atlètic Berga, Club Esquí Berguedà i Mountain Runners.
