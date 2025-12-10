Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible
El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha atorgat les acreditacions a les primeres iniciatives compromeses amb la sostenibilitat, la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament local
Regió7
El Parc Natural del Cadí-Moixeró suma les primeres sis empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Es tracta de sis iniciatives del Berguedà i de la Cerdanya que han acceptat el compromís amb la sostenibilitat, la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament local. El Parc Natural del Cadí-Moixeró va obtenir el reconeixement el 2023.
La CETS és un sistema de treball creat i avalat per la Federació Europarc, organització que reuneix espais naturals protegits de diferents països d'Europa. En total s’han acreditat sis empreses, quatre a l’Alt Berguedà i dues a la Cerdanya. Es tracta de Bauma de les Deveses (productora local), Pedratour (empresa d’activitats i oficina de turisme), Cuiol Nature (empresa d’activitats) i Rústic Vilella (allotjament turístic), Cerdanya Viva (allotjament turístic amb activitats) i Penyes Altes (empresa d’activitats).
Per sumar-se a la CETS, les empreses han participat en un projecte pilot per analitzar la seva activitat i definir un pla d’accions concretes que desenvoluparan durant els pròxims tres anys. Aquest pla se centra a millorar la seva oferta i la connexió amb l’espai natural protegit i incrementar el seu comportament ambiental, així com donar suport al desenvolupament local i a la conservació del patrimoni.
Les empreses que passen a formar part de la CETS, a més de comptar amb el reconeixement europeu, gaudeixen d’assessorament tècnic, connexió amb altres empreses i espais protegits, visibilitat en canals oficials, descomptes en marques de l’Agència Catalana de Turisme i un posicionament estratègic com a referents en turisme sostenible, entre altres. Així mateix, la seva implicació aporta valor al territori, contribuint a conservar la biodiversitat, reforçant l’economia local i ajudant a sensibilitzar els visitants sobre la importància del turisme responsable.
D’altra banda, la CETS fomenta el treball en xarxa entre les empreses acreditades i el territori, creant sinergies que impulsen projectes conjunts, reforcen l’economia local i milloren l’experiència turística de manera sostenible. Ara, la voluntat de la direcció del Parc Natural del Cadí-Moixeró és sumar noves empreses del seu àmbit amb aquesta distinció.
