Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha atorgat les acreditacions a les primeres iniciatives compromeses amb la sostenibilitat, la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament local

Els responsables de les empreses que han rebut la distinció CETS

Els responsables de les empreses que han rebut la distinció CETS / Gencat

Regió7

Berga

El Parc Natural del Cadí-Moixeró suma les primeres sis empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Es tracta de sis iniciatives del Berguedà i de la Cerdanya que han acceptat el compromís amb la sostenibilitat, la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament local. El Parc Natural del Cadí-Moixeró va obtenir el reconeixement el 2023.

La CETS és un sistema de treball creat i avalat per la Federació Europarc, organització que reuneix espais naturals protegits de diferents països d'Europa. En total s’han acreditat sis empreses, quatre a l’Alt Berguedà i dues a la Cerdanya. Es tracta de Bauma de les Deveses (productora local), Pedratour (empresa d’activitats i oficina de turisme), Cuiol Nature (empresa d’activitats) i Rústic Vilella (allotjament turístic), Cerdanya Viva (allotjament turístic amb activitats) i Penyes Altes (empresa d’activitats).

Per sumar-se a la CETS, les empreses han participat en un projecte pilot per analitzar la seva activitat i definir un pla d’accions concretes que desenvoluparan durant els pròxims tres anys. Aquest pla se centra a millorar la seva oferta i la connexió amb l’espai natural protegit i incrementar el seu comportament ambiental, així com donar suport al desenvolupament local i a la conservació del patrimoni.

Les empreses que passen a formar part de la CETS, a més de comptar amb el reconeixement europeu, gaudeixen d’assessorament tècnic, connexió amb altres empreses i espais protegits, visibilitat en canals oficials, descomptes en marques de l’Agència Catalana de Turisme i un posicionament estratègic com a referents en turisme sostenible, entre altres. Així mateix, la seva implicació aporta valor al territori, contribuint a conservar la biodiversitat, reforçant l’economia local i ajudant a sensibilitzar els visitants sobre la importància del turisme responsable.

D’altra banda, la CETS fomenta el treball en xarxa entre les empreses acreditades i el territori, creant sinergies que impulsen projectes conjunts, reforcen l’economia local i milloren l’experiència turística de manera sostenible. Ara, la voluntat de la direcció del Parc Natural del Cadí-Moixeró és sumar noves empreses del seu àmbit amb aquesta distinció. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
  3. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  4. Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
  5. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  6. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  7. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  8. L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa
Tracking Pixel Contents