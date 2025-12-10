Xifres rècord a la Cuina del Bolet del Berguedà: 2.000 menús en la campanya i 400 comensals als sopars maridats
Hostaleria i Turisme del Berguedà valora molt positivament l’edició d’enguany d'una campanya que promociona la gastronomia i posa en relleu els productes de la comarca
Regió7
La 25a edició de la Cuina del Bolet del Berguedà ha tancat amb un balanç excepcional. Els establiments de la comarca han omplert taules durant tota la tardor i la campanya promoguda per l'associació Hostaleria i Turisme del Berguedà ha assolit les millors xifres de la seva història, tant en el nombre de menús que s'han servit, que han estat 2.000; com en la participació en els sopars maridats, amb 400 persones.
Vint restaurants de la comarca han servit 2.000 menús amb plats cuinats amb bolets entre el 20 de setembre i el 23 de novembre. Una xifra que consolida l’ascens de la campanya després dels 1.500 menús de l’edició anterior i que constata una molt bona resposta per part dels comensals. La campanya d’enguany ha comptat amb el suport de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i dels cellers Abadal i Caves i Vins Oriol Rosell.
A banda de l'èxit dels menús del bolet, la ruta de sopars maridats ha tornat a superar les expectatives del sector i s’ha reafirmat com una de les activitats estrella de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà. Prop de 400 persones han participat en algun dels set àpats programats, on han pogut degustar menús complets amb bolets maridats amb vins de la DO Pla de Bages i comptar amb la presència dels responsables dels cellers, que han aportat el seu coneixement i passió pel producte.
La presidenta de l’associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, Sílvia Culell, en fa una valoració molt positiva: "Aquesta iniciativa ens permet dinamitzar els restaurants els dijous a la nit durant els mesos d’octubre i novembre, generar una proposta gastronòmica i d’oci d’alta qualitat i, alhora, posar en valor els productes berguedans que acompanyen els bolets". I afegeix: "Tot plegat és possible gràcies al treball conjunt amb productors locals per reforçar la marca i donar a conèixer el Berguedà com un territori d’excel·lència". Culell també ha volgut agrair la implicació dels set restaurants i dels set cellers participants, així com la col·laboració de la DO Pla de Bages. Properament es faran públics els guanyadors de les experiències enoturístiques entre els participants que hagin completat el passaport de la ruta.
Amb la temporada de bolets ja tancada, Hostaleria i Turisme del Berguedà treballa ja en la campanya de la cuina de la caça i la tòfona, que començarà al gener.
