Arquitectes del Berguedà i el Bages participen en una obra premiada a la Biennal Espanyola d’Arquitectura
El treball Regenerar Barcelona, impulsat pel grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la UPC en col·laboració amb l’empresa Sorigué, és un dels guardonats. Entre els membres de l’equip hi ha Sara Vima, de Berga, i Jesús Quintana, de Súria
La participació berguedana i bagenca ha tingut un paper destacat en un dels projectes reconeguts a la XVII Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme. Fluxes comuns, resposta a un territori hiperconnectat, que s'inaugura aquest dijous a Ponferrada. El treball Regenerar Barcelona, impulsat pel grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ) de la UPC en col·laboració amb l’empresa Sorigué, ha estat distingit en aquesta edició, dedicada als "fluxos comuns" que defineixen l’arquitectura en un territori cada vegada més connectat.
Entre els membres de l’equip premiat hi ha Sara Vima, arquitecta de Berga, i Jesús Quintana, arquitecte de Súria, que formen part del grup REARQ i han contribuït al desenvolupament del projecte. La proposta també s’ha exhibit fins fa pocs dies en el marc de la 19a Exposició Internacional d’Arquitectura de la Biennal de Venècia, una de les principals cites mundials del sector.
Repensar els grans conjunts residencials
Regenerar Barcelona planteja un nou model de transformació per als grans conjunts residencials de la postguerra situats a les perifèries metropolitanes. Aquests barris, integrats amb el temps dins el teixit urbà, continuen patint dèficits espacials, socials i mediambientals.
El projecte aposta per un enfocament de regeneració integral, capaç d’abordar l’envelliment dels edificis, la manca d’infraestructures, la vulnerabilitat social i les noves exigències climàtiques. S’hi proposa una infraestructura modular de fusta adossada als edificis existents, concebuda com un sistema obert, flexible i adaptable a les necessitats dels veïns.
Aquesta estructura aporta millores en accessibilitat, genera nous espais d’interacció comunitària i incrementa l’eficiència energètica gràcies a capes protectores que funcionen com a façana climàtica. El sistema es basa en la construcció en sec, amb materials reversibles i prefabricació industrialitzada, per facilitar-ne el muntatge, l’adaptació i el mínim impacte ambiental.
Un prototip real i una mirada de futur
L’equip ha construït un prototip a escala real, actualment monitoritzat, que permet estudiar com aquest sistema podria aplicar-se a diferents urbanitzacions metropolitanes. El projecte destaca pel seu enfocament col·laboratiu, que integra universitat, administració pública, entitats veïnals i sector de la construcció.
L’objectiu final és garantir que aquests conjunts continuïn essent parts actives i resilients dels cicles urbans, i que puguin esdevenir espais clau en el futur sostenible de Barcelona.
