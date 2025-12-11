La Nou de Berguedà i Vilada faran la consulta popular sobre la central reversible de la Baells el 28 de març
Els dos consistoris demanen a la Generalitat que reconegui el resultat, tot i que saben que és una votació no vinculant
ACN
Els ajuntaments de la Nou de Berguedà i Vilada faran una consulta popular el 28 de març sobre la futura central reversible a la Baells. Segons han informat, la setmana passada es va aprovar el reglament i la pregunta: "Esteu d'acord amb la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells?".
Inicialment, els dos consistoris havien treballat amb la previsió de votar el mes de gener. Tanmateix, s’ha decidit posposar-la al març per tal que els ciutadans puguin prendre una decisió amb "el màxim d’informació possible". Així mateix, demanen a la Generalitat que "no autoritzi cap tràmit ni actuació que contradigui el resultat democràtic de les mateixes ni els posicionaments institucionals locals".
La consulta es durà a terme de forma simultània en tots dos municipis el dissabte 28 de març, en horari de 9 del matí a 8 del vespre, i plantejarà la mateixa pregunta a la ciutadania, amb resposta de 'sí' o 'no'.
Des dels ajuntaments, expliquen que "encara hi ha diverses incògnites per resoldre" sobre el projecte, com ara el resultat de l’auditoria encarregada per l’Energètica —empresa pública de la Generalitat de Catalunya—, que és condició necessària per determinar si l’empresa pot invertir en aquest projecte. També es desconeixen altres aspectes relacionades amb el traçat de la línia elèctrica d’evacuació o l’afectació sobre el camí municipal que uneix Vilada i la Nou de Berguedà.
El projecte, impulsat per Verbund i E-storagy, preveu la creació d’una central capaç de generar electricitat mitjançant l’aprofitament reversible de l’embassament de la Baells, tot combinant un embassament superior i un d’inferior per bombar i turbinar aigua segons les necessitats de demanda energètica. Actualment, es troba en fase de resolució de les al·legacions presentades en el marc de l’Autorització Administrativa prèvia i de la Declaració d’Impacte Ambiental, i encara resten per definir diversos aspectes tècnics i ambientals, segons informen els ajuntaments en un comunicat.
Tot i que aquestes consultes s’emmarquen dins la Llei 10/2014, i per tant no són de caràcter vinculant, ambdós consistoris es comprometen a considerar el resultat com a vinculant pel que fa al seu posicionament institucional sobre el projecte.
Un cop es convoqui formalment la consulta, s’obrirà un període de campanya, durant el qual qualsevol organització o entitat podrà inscriure’s com a interessada per fomentar el debat i la participació ciutadana, defensant les diferents opcions respecte al projecte.
