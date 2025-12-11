El projecte Prisma mostra a Berga avenços clau en gestió forestal i emprenedoria verda
La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya presenten els resultats d’un programa que aposta per la gestió activa, la sostenibilitat i la professionalització del sector
Regió7
El projecte Boscos del segle XXI: empoderats, innovadors i amb emprenedoria (PRISMA) és una iniciativa que ha mobilitzat institucions, centres de recerca, empreses i administracions locals per transformar els recursos forestals de muntanya en oportunitats de desenvolupament rural i innovació. Impulsat per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, el projecte s'ha tancat mostrant resultats que situen la bio economia en el centre de l’agenda territorial.
L'acte de presentació de resultats es va fer al Pavelló de Suècia de Berga i va comptar amb la participació de Raquel Sánchez Varela, directora dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; David Meya, subdirector general de Boscos; Antoni Trasobares, director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC); Dolors Jiménez, alcaldessa de Saldes; i Moisès Masanas, president de la Mancomunitat. Les autoritats van subratllar que PRISMA ha estat clau per professionalitzar el sector, activar noves cadenes de valor forestal i reforçar la resiliència dels boscos davant el canvi climàtic.
La jornada va començar amb un recorregut tècnic per diversos equipaments i espais vinculats al projecte, com les calderes de biomassa de Berga i Cercs, el centre logístic de Cercs, boscos gestionats amb criteris PRISMA i el Centre de Valorització de Saldes. Aquestes visites van permetre als assistents veure sobre el terreny models de gestió forestal activa, conèixer les infraestructures de transformació que donen suport a la cadena de valor i observar exemples d’aprofitament sostenible que reflecteixen el treball fet durant l’execució del projecte.
Pel que fa a la sessió de presentació de resultats, es va centrar en la consolidació de noves cadenes de valor forestals a zones de muntanya, la valorització d’espècies de fusta per aplicar-les en construcció, el reforç de la xarxa professional del sector i l’impuls a l’emprenedoria verda. S’hi va destacar també la importància de la comunicació i de la transferència de coneixement per generar impacte territorial. La jornada va incloure una taula rodona on es van compartir experiències, reptes i oportunitats sorgides al llarg del projecte.
PRISMA compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea — NextGenerationEU. La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, juntament amb el CTFC i la resta d’actors implicats, va reafirmar el compromís amb una gestió forestal innovadora i sostenible que contribueixi al desenvolupament rural, a la fixació de població i a la mitigació del canvi climàtic.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola