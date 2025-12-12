Berga obre inscripcions per al Xut de Nadal, un torneig de futbol sala amb festa musical
La proposta, guanyadora del pressupost participatiu juvenil de l'Ajuntament de Berga, es farà el dissabte 27 de desembre
Regió7
L’Ajuntament de Berga ha obert les inscripcions per participar al Xut de Nadal, el torneig de futbol sala que es farà el dissabte 27 de desembre als pavellons d’esports municipals. Va ser la proposta guanyadora del pressupost participatiu juvenil de 2025 i té com a objectiu fomentar la participació i la vinculació del jovent amb les activitats comunitàries de la ciutat.
El torneig és gratuït i obert a la ciutadania i poden participar-hi persones d’entre 12 i 99 anys, formant equips que poden ser mixtes. La competició es completarà amb una festa amb actuacions musicals i discjòquei. La iniciativa és impulsada per l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració de l’Institut Guillem de Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà, Ben Anats, el Bar del pavelló i el suport de la Diputació de Barcelona.
Futbol sala i música
El Xut de Nadal se celebrarà el dia 27 a la zona esportiva Toni Sabata, a partir de les 15 h. Al pavelló nou es durà a terme tota l’activitat esportiva del torneig de futbol sala: fase de grups, eliminatòries i final. Paral·lelament, hi haurà música amb Lola Van i s’habilitarà una food truck, a la pista vermella, a partir de les 17 h. El bar del pavelló també oferirà menús especials (hamburguesa o bikini) durant tota la jornada.
El pavelló vell acollirà la part festiva i musical de l’esdeveniment amb les actuacions del grup berguedà Vertigen (23.30 h) i DJ Arzzet (1.00 h), en una nit que s’allargarà fins a les 3.00 h. Durant la vetllada musical, hi haurà servei de bar a càrrec de l’entitat Ben Anats i servei de Punt lila per tal de garantir un espai segur, lliure de violències sexistes i LGTBI-fòbiques durant les activitats festives.
'Fer esport, està bé'
Sota l’eslògan 'Fer esport, està bé', el Xut de Nadal també s’alinea amb la campanya 'Ocell de Foc' impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà, un programa del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que al Berguedà treballa en xarxa amb Osona i el Lluçanès per sensibilitzar, prevenir i acompanyar en temes de salut mental a joves d’entre 16 i 30 anys. L’objectiu és fomentar hàbits saludables, reforçar l’autonomia personal i crear espais d’interacció que contribueixin a una vida més plena i independent. El torneig es presenta com una oportunitat perquè el jovent es mogui, es relacioni i participi activament en la vida comunitària.
Procés d’inscripció
Per participar en el torneig de futbol sala Xut de Nadal cal inscriure’s emplenant el formulari disponible en aquest enllaç, fins a la mitjanit del diumenge 21 de desembre. Les persones menors de 18 anys hauran de presentar el document d’autorització signat pel pare, mare o tutor/a legal, que es pot descarregar en aquest enllaç. El document es pot enviar a l’adreça electrònica participaciopopular@ajberga.cat i també es podrà entregar el dia del torneig, a la taula de l’àrbitre abans de l’inici dels partits. Podeu consultar el reglament de la competició en aquest enllaç.
Pressupost participatiu juvenil
Aquest torneig i la festa final són el resultat del pressupost participatiu juvenil, en què aquesta proposta va ser la més votada. El procés va recollir el següent resultat: el torneig de futbol popular amb festa i punxadiscos va obtenir 10 vots (35,7 %); la proposta de portar un punxadiscos va aconseguir 9 vots (32,1 %); el cinema a la fresca va sumar 7 vots (25 %); l’obertura de l’Espai Jove els caps de setmana 1 vot (3,6 %) i la gran quina juvenil també 1 vot (3,6 %).
L’Ajuntament de Berga destina 5.000 euros a l’organització d’aquest esdeveniment esportiu i festiu, tal com preveu el pressupost participatiu.
