Entitats ecologistes del Berguedà faran campanya pel ‘no’ a la central reversible de la Baells de cara a les consultes
El Grup de Defensa de la Natura i Pla de Clarà Viu alerten d’interferències institucionals i reclamen que la ciutadania decideixi sense condicionants. Les consultes populars a la Nou de Berguedà i Vilada es faran el 28 de març
Regió7
El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i la plataforma Pla de Clarà Viu participaran com a entitats interessades en les consultes populars que es faran el 28 de març a la Nou de Berguedà i Vilada, amb la voluntat explícita de fer campanya perquè els veïns votin 'no' al projecte de central hidroelèctrica reversible de la Baells, que preveu la construcció d'una bassa al pla de Clarà.
En un comunicat, les dues entitats lamenten l’ajornament de les consultes (inicialment previstes per al gener) i neguen que la ciutadania no disposi d’informació suficient. Asseguren que "les empreses impulsores, inclosa L’Energètica, han tingut tres anys i mitjans econòmics suficients per informar a la població, preparar la documentació, estudiar el traçat de la línia elèctrica i fer l’auditoria externa". Per aquest motiu, consideren que si encara hi ha aspectes tècnics per definir "només vol dir o bé incompetència per part de les empreses o que aquesta iniciativa no és viable".
Les entitats també apunten que el projecte ha estat exposat públicament als tres municipis afectats (La Nou, Vilada i Cercs) i que tota la documentació ha estat disponible en exposició pública. "Si es van deixar temes al tinter, és mala gestió comunicativa per incompetència, o presumptament per amagar informació a la ciutadania", afirmen.
A més, denuncien que els ajuntaments de Vilada i la Nou de Berguedà han rebut pressions per endarrerir i influir en les consultes per part d’institucions, empreses impulsores i partits polítics: "Un exemple d’aquesta ingerència és l’intent del PSC del Berguedà d’aprovar una moció perquè el Consell Comarcal es posicioni a favor del projecte abans que la ciutadania voti, vulnerant el principi de neutralitat institucional que ha de respectar l’ens comarcal. Si aquesta moció s’acaba votant abans del 28 de març, portarem el cas a la justícia", adverteixen les entitats ecologistes, segons les quals: "El ple del Consell Comarcal no pot condicionar amb el seu posicionament l’opinió dels veïns dels municipis on s’ha de celebrar la consulta".
El Grup de Defensa de la Natura i Pla de Clarà Viu recorden que sempre han defensat la celebració de la consulta perquè siguin els veïns qui tinguin "l’última paraula sobre la construcció d’una central hidroelèctrica reversible". Subratllen que el projecte afecta patrimoni natural i que les comunitats locals tenen "el dret de decidir", mentre que "les empreses i institucions tenen el deure d’acatar la voluntat popular".
Les entitats deixen clar que la seva participació en el procés tindrà un objectiu definit: impulsar la campanya perquè els veïns votin no a la central. Asseguren que defensaran la preservació del Pla de Clarà, els boscos de la Vitarella i la resta d’espais que consideren amenaçats pel projecte. "Exigirem que es retiri aquesta iniciativa si els dos municipis rebutgen la central hidroelèctrica reversible", assenyalen.
