Premien el Moixeró Lab, el nou espai de dinamització cultural que s’impulsa a Saldes
L'Associació Catalana de Municipis cofinançarà amb 56.000 euros projectes de mobilitat, dinamització cultural, recuperació patrimonial i biomassa
ACN. Albert L. Cobo
L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha donat a conèixer aquest divendres les quatre iniciatives pilot que ha premiat en el marc del programa 'Arrelament al Territori', les quals estaran cofinançades amb 56.000 euros. Entre els projectes seleccionats hi ha el Moixeró Lab, un espai de dinamització cultural que s'impulsa a Saldes, amb la voluntat de convertir el municipi en un pol de creativitat, comunitat i recuperació d’oficis.
Aquest projecte aposta per combinar creació artística contemporània, música, audiovisual i bioeconomia amb la transmissió d’oficis tradicionals i sabers artesanals. El Moixeró Lab vol ser un centre cultural i comunitari amb tallers, residències i activitats participatives, i preveu la creació d’un Obrador Compartit comunitari destinat a activitats educatives, culturals i agroalimentàries.
Altres projectes guardonats
En aquesta quarta edició s'han presentat fins a 23 propostes diferents. A banda del Moixeró Lab, els premis han reconegut un estudi integral de mobilitat per al bus elèctric municipal de la Vall de Boí (Alta Ribagorça); un projecte de recuperació del patrimoni de Gerri de la Sal, a Baix Pallars (Pallars Sobirà); i la creació d’un Centre Logístic de Biomassa intermunicipal impulsat per quatre ajuntaments del Pallars Sobirà.
El Consell Comarcal de les Garrigues ha rebut també un accèssit pel projecte EMPIC, una plataforma que porta serveis i activitats a la gent gran dels petits municipis de la comarca.
D'altra banda, a Josa i Tuixén (Alt Urgell), municipi que ha acollit l'acte d'entrega de premis i que va ser guardonat a l'edició de 2022 per un projecte de creació d'un espai lúdic i esportiu, la seva alcaldessa, Marta Poch, ha detallat que gràcies a l'aportació de l'ACM ha pogut començar a executar-lo. Ha dit que s'està adequant el terreny per poder construir la zona d'aigües i aromateràpia.
Amb aquests guardons, l’ACM reivindica la importància d’iniciatives que reforcen l’arrelament, combaten el despoblament i impulsen l’equilibri territorial a través d’accions innovadores i transformadores.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa