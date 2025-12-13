El Centre Cívic de Guardiola de Berguedà es renova per millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat
Els treballs que l’Ajuntament ha fet a l’equipament han tingut un cost de 100.000 euros i s’han finançat a través d’un ajut Leader
Axel Lapuerta
Guardiola de Berguedà ha remodelat el Centre Cívic, un dels principals equipaments de la població que acull una gran sala de teatre amb amfiteatre, mentre que els pisos superiors estan destinats a diferents entitats del poble. Des de la seva inauguració, l’any 1993, l’edifici no s’havia sotmès a cap reforma integral. Per això el consistori ha apostat per fer-hi reformes, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i garantir l’accessibilitat per a tots els usuaris.
L’actuació, ja finalitzada, ha tingut un cost de 100.000 euros i s’ha finançat a través d’un ajut Leader. Els treballs han consistit a substituir els tancaments exteriors de l’equipament —canviant la fusta per l’alumini—, la remodelació del vestíbul principal i la renovació dels banys de la planta baixa. «Aquesta reforma s’emmarca dins la voluntat de posar al dia i modernitzar un equipament que té molt potencial, però que havia quedat obsolet amb el pas del temps i presentava moltes mancances», assegura l’alcalde de Guardiola de Berguedà, Ferran Sayes.
Sayes afirma que el propòsit és que el Centre Cívic «es converteixi en un referent de la zona, tant per les seves característiques com per la seva posició central a l’alt Berguedà». A la vegada, reconeix que «és un edifici molt gran i encara queda molta feina per fer, que s’haurà d’anar fent a poc a poc, ja que suposa un elevat cost». En aquesta línia, des del consistori expliquen que està previst que el següent espai del teatre on s’intervingui sigui l’escenari, així com fer un «rentat de cara» a la platea.
Homenatge a l’antic cinema
A més, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha col·locat al vestíbul del Centre Cívic un antic projector de cinema, per retre homenatge a l’antecessor Cine Toresba, que es va inaugurar l’any 1950 i va tancar les portes el 1977. La peça s'acompanyarà d’un plafó explicatiu que repassarà la història d’aquest emblemàtic equipament. Es tracta d’una iniciativa impulsada conjuntament amb el grup de memòria històrica del municipi.
