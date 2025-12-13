Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
Protecció Civil farà una prova tècnica de funcionament i es demana que no es truqui al 112
Vuit municipis del Berguedà i el Bages sentiran per primer cop dijous vinent, 18 de desembre, el so d’unes sirenes. Es tracta d’una prova tècnica que Protecció Civil farà per testar el sistema d’alerta que s’ha inclòs dins del pla d’emergències que s’ha desenvolupat per a un hipotètic escenari de trencament de la presa del pantà de la Baells, al Berguedà. El test es farà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i s’escoltarà en els següents municipis. Del Berguedà, sonarà a Cercs, Berga, Avià, Olvan, GironellaPuig-reig. Del Bages ho farà a Gaià i Navàs.
En un primer missatge que ja ha començat a difondre a xarxes, Protecció Civil informa que es tractarà d’una prova tècnica de funcionament i que, per tant, es demana que no es truqui al 112, ja que no es deu a cap situació real d’alerta.
Des de principi de desembre, efectius de Protecció Civil han estat fent sessions explicatives i de difusió d’aquest pla d’emergències per un hipotètic trencament de la Baells, ja que suposaria un gran risc d'inundació. Per això, per estar preparats davant d'aquest escenari, s'instal·len dotze sirenes al llarg del curs del Llobregat que alertaran els veïns de nou municipis del Berguedà i el Bages i els instarà a evacuar-se a zones segures.
Com s'alertarà a la població?
En cas que hi hagués un risc imminent d'inundabilitat pel trencament de la presa, la primera a activar-se seria l'agència gestora del pantà, l'ACA. Per mitjà d'un sistema de telecontrol operatiu les 24 hores del dia, en el moment que tingués lloc la incidència emetria un avís immediat a la població a través de les 12 sirenes acústiques que han estat instal·lades per la zona que quedaria afectada. A més, fan dos tipus de sons, un d'estrident i repetitiu, que avisa que cal evacuar-se (s'emet quan l'incident acaba de tenir lloc) i un altre que és sostingut, sense alteracions (per avisar que ja no hi ha perill).
Seguidament, s'alertaria a Protecció Civil de la Generalitat a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i aquest activaria el pla especial d'emergències per inundacions INUNCAT, que estipula el protocol d'actuació per afrontar i gestionar eficaçment aquesta mena d'incidències. Com a resultat, s'emetria una alerta general als telèfons mòbils de la ciutadania.
Per últim, s'activaria cada Ajuntament, que té elaborat el seu propi pla d'emergències adequat específicament a la casuística concreta del seu municipi. Tenint coneixement de quines són les zones inundables o susceptibles de ser perilloses en cas d'inundació, farien un avís més particular, instant-los a dirigir-se a les zones habilitades per garantir la seva seguretat.
En cas que es donés un incident d'aquestes magnituds, els professionals adverteixen que l'evacuació és la mesura més prioritària, especialment en els primers 30 minuts.
Què fer i què no fer?
El primer que hauria de fer la ciutadania en aquest escenari és allunyar-se de les zones inundables i dirigir-se a llocs elevats, lluny dels marges dels rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents, sempre seguint les instruccions de les autoritats.
A aquells que es trobin a casa se'ls recomana agafar material necessari (documentació, llanterna, medicaments, roba d'abrigar), tenint en compte les necessitats específiques de nadons, persones grans i animals de companyia. I als que estiguin conduint, els aconsellen evitar carreteres i camins afectats. Si es troben que les aigües d'inundació s'eleven al voltant del vehicle, és millor abandonar-lo i dirigir-se a un terreny més alt.
D'altra banda, demanen a la ciutadania no utilitzar el telèfon per deixar les línies lliures per als serveis d'emergència, tret que es doni un cas d'urgència extrema. A més, remarquen que no s'ha d'anar a buscar els infants a l'escola, ja que el professorat ja coneix els protocols d'actuació i els evacuaran ells mateixos.
A grans trets, el pla defineix les àrees susceptibles d'inundar-se i estableix les normes d'actuació i d'informació a la ciutadania i les autoritats. D'aquesta manera, es tindrà d'un full de ruta a seguir per evacuar les zones de manera ordenada i sense riscos, alhora que es redueix l'impacte, els danys i les afectacions que tindria l'episodi. Val a dir que totes les directrius s'adeqüen a les de les autoritats municipals i de Protecció Civil.
El de la Baells serà el quart pla d’emergències que s’implanta a les conques internes, després del de l’embassament de Sau, el de la Llosa del Cavall (Solsonès) i el de Darnius Boadella. Pròximament, s’hi afegirà el de l’embassament de Foix, i la previsió és que durant el 2026 s’implanti el pla de la presa de Sant Ponç.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes