L’escola de Bagà manté viva la Fia-faia amb el cultiu d’herba faiera
La festa se celebrarà el 24 de desembre amb la crema d'un miler de faies entre Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. A Bagà se'n preveuen cremar entre 700 i 800, de les quals unes 200 faran la baixada des de la muntanya del Siti
La Fia-faia de Bagà torna a encendre’s aquest desembre amb la mirada posada tant en la tradició com en el futur. Un dels exemples més clars d’aquesta continuïtat és el projecte que es desenvolupa a l’escola Galceran de Pinós del municipi, on els alumnes cultiven herba faiera en un petit hort per elaborar faies. El dia de la festa (24 de desembre) nens i nenes les cremen des del balcó de l'Ajuntament.
L'assessor de l’hort escolar, Jordi Pou, explica que el projecte va començar fa tres anys, amb la voluntat de fer conèixer als infants tot el procés de la planta protagonista de la festa: "Vam preparar un hort a l’escola i el primer any ja vam obtenir un resultat molt satisfactori amb l'elaboració d'una faia, i l'any passat en vam poder fer sis de petites que els nens i nenes van cremar des del balcó de l’Ajuntament". Enguany, tot i que la producció ha estat una mica menor a causa d’un xàfec que va aixafar part del cultiu, "se'n podran fer tres o quatre", detalla Pou.
El valor del projecte va més enllà del resultat final. Als alumnes se’ls explica tot el cicle de l’herba faiera: des de la plantació fins al brot, el creixement, la floració a l’estiu i, finalment, la collita. "Veuen tota l’evolució de la planta fins que la tallem. Ara la porten a assecar i aquesta setmana farem les fia-faies", assenyala Jordi Pou. L’herba faiera és una planta que creix de manera natural als marges de molts punts de l’alt Berguedà i d’altres indrets del Pirineu.
Deu anys del reconeixement de la Unesco
La festa d'enguany coincideix amb el 10è aniversari de la declaració de les falles del Pirineu com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, entre les quals hi ha la Fia-faia de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola. Per commemorar-ho, l’1 de desembre es va fer un repic de campanes i es va col·locar una placa commemorativa a la plaça Porxada de Bagà.
A més, aquest divendres, 19 de desembre, tindrà lloc un concert amb la violoncel·lista Núria Conangla, a les 7 de la tarda, l’església de Sant Esteve. I diumenge 21, es farà la portada del foc de faia, que consisteix a baixar de la Torre de Faia el foc que encendrà les faies la tarda del 24 de desembre.
Festa consolidada i cada cop més multitudinària
La tarda del 24 de desembre se celebrarà la Fia-faia, tant a Bagà com a Sant Julià de Cerdanyola. Entre les dues poblacions cremaran un miler de faies. A Bagà, se'n cremaran entre 700 i 800, segons les previsions de l'alcalde, Lluís Casas. D'aquestes, unes 200 faran la baixada des de la muntanya del Siti: "és la xifra límit per fer la baixada. És un nombre elevat que posa en alerta la seguretat, però l'any passat no hi va haver cap problema i enguany hem valorat no aplicar criteris més restrictius perquè va funcionar bé", explica l'alcalde.
Un cop les faies arriben al poble, els baganesos i visitants se sumen a l'encesa de faies, i enguany, infants de Bagà tornaran a cremar faies des de dalt del balcó de l'Ajuntament, una tradició que s’havia perdut, que es va recuperar l’any passat i que es vol consolidar.
Enguany també es commemoren els 25 anys de la recuperació de la baixada des del Siti, que en la seva primera edició es va fer amb neu, recorda Lluís Casas. Amb els anys, sobretot l'última dècada, des de la declaració del Patrimoni de la Humanitat, l'interès per la festa ha anat creixent "i cada cop és més multitudinària", diu l'alcalde. La vigília de Nadal, Bagà atrau molts visitants de la comarca i de fora. El pressupost de la festa si situa entre 10.000 i 12.000 euros i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social