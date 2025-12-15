La Quina Berguedana torna amb 2.000 euros en joc i una nit plena de festa
La setena edició d'aquesta activitat nadalenca es farà el dissabte 20 de desembre al pavelló vell de Berga
Regió7
Berga celebrarà dissabte, 20 de desembre, la 7a edició de la Quina Berguedana, una cita plenament consolidada que cada any omple el pavelló vell de Berga. Serà a partir de 2/4 d'11 de la nit. La iniciativa, que s’ha convertit en una de les trobades nadalenques més esperades del Berguedà, està impulsada conjuntament pel Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, el Vòlei Berga, l’Handbol Berga i els Mountain Runners del Berguedà, cinc entitats amb una llarga trajectòria que uneixen esforços per fer comunitat a través d’un esdeveniment popular.
La nit estarà presentada per Eric Calderer i Maite Flores, amb l’acompanyament musical de Toni Malé, mentre que Dani Magyk s’encarregarà que tot funcioni correctament damunt l’escenari. Com és habitual, la Quina comptarà amb diverses rondes de línia, números directes i bingos, tots ells amb premi, gràcies a la col·laboració del teixit empresarial, associatiu i comercial de Berga i comarca. El bingo gros tindrà un premi destacat de 2.000 euros.
Des de l’organització es fa una crida a la responsabilitat de tots els assistents, amb l’objectiu de garantir una bona convivència i el correcte funcionament de l’activitat, respectant les normes del joc i de logística. Les colles o grups nombrosos que vulguin seure conjuntament hauran d’enviar un correu electrònic a Qberguedana@gmail.com.
Compra d'entrades
Les entrades tenen un preu anticipat de 25 euros i es poden adquirir al bar del pavelló o a Occident Pau Bessa, a la plaça dels Països Catalans. El mateix dia de la festa, el preu serà de 30 euros. La Quina Berguedana disposa d’un aforament màxim de 850 persones i, segons informen els organitzadors, la venda d’entrades està funcionant molt bé.
Els clubs esportius confien que aquesta setena edició "torni a ser un èxit de participació "i que "el públic gaudeixi tant dels sortejos com dels jocs i dinàmiques que els presentadors duran a terme al llarg de la nit".
