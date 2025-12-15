Dos robatoris en domicilis de Casserres amb minuts de diferència: el Berguedà ja acumula cinc casos el darrer mes
Les entrades es van efectuar el vespre d'aquest dissabte 13 de desembre, aprofitant que ja era fosc i que no hi havia ningú a l'interior dels immobles
Dues entrades a domicilis en pocs minuts de diferència per sostreure objectes de valor de l'interior. Això és el que va viure Casserres el vespre d'aquest dissabte, 13 de desembre. Aprofitant que ja era fosc i que no hi havia ningú a dins, els lladres van accedir-hi per la força, en un cas empenyent una porta corredissa i en l'altre trencant el vidre d'una finestra. Fins al moment, els propietaris dels immobles no han denunciat els fets i, per tant, encara no s'ha iniciat cap investigació per esclarir-los.
Els fets van tenir lloc al carrer de Sant Jordi del municipi berguedà, durant les primeres hores del vespre. Els lladres van actuar amb tant de sigil que el primer avís que van rebre els Mossos d'Esquadra es va donar entre 2/4 de 9 i les 9 h del vespre, quan els mateixos propietaris van tornar a casa. Llavors, van reparar en el fet que algú havia forçat una porta o trencat un vidre i, a l'interior, hi havia signes que algú hi havia entrat i rebuscat en diverses estances. A més, en almenys un dels casos, hi han trobat a faltar diners i objectes de valor.
Fins ara, cap dels propietaris ha denunciat els fets. Per això els Mossos encara no han obert una investigació al respecte. De la mateixa manera, tampoc poden constatar que les dues entrades les haguessin fet les mateixes persones, malgrat que tot apuntaria que sí.
«Aquests dos robatoris són els primers que hi ha hagut aquest 2025, però anys enrere també ens hem trobat amb casos similars», com detalla l'alcalde de Casserres, Eduard Subirana. En aquest sentit, el batlle aconsella als veïns que extremin les precaucions durant aquestes setmanes, ja que és quan «aquests delictes més es repeteixen».
Cinc casos similars en un mes
En el darrer mes, el Berguedà ha patit un increment de robatoris en habitatges. En total, ja n'acumula cinc. Els primers es van perpetrar el divendres, 14 de novembre, en dos domicilis del barri de la Valldan, a Berga. Entre les 6 i les 7 de la tarda i, amb poc temps de diferència, els lladres van accedir al seu interior escalant per la façana i forçant les portes dels balcons. Un cop dins, com va publicar aquest diari, van remenar per diferents espais, però els propietaris no van trobar a faltar cap objecte de valor.
En una altra ocasió, en aquest cas de matinada, els Mossos van enxampar in fraganti dos homes que havien entrat en un domicili de Berga per robar. Els dos joves, de 20 i 25 anys, hi van accedir pels volts de la 1 h de la nit forçant la porta amb una palanca tipus pota de cabra. De seguida va saltar l'alarma de seguretat i quan els agents van arribar a lloc els van trobar amagats rere una porta de l'immoble. Per a aquests fets, van quedar detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força en grau de temptativa.
I a aquests tres casos, se li sumen els dos darrers que ha viscut aquest cap de setmana el municipi de Casserres.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024