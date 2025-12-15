Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga

Va ser una activitat solidària en benefici de La Marató de TV3 dedicada al càncer

Regió7

Berga

Berga ha tancat aquest diumenge el Mercat del Regal de Nadal amb una baixada de torxes, des de Queralt fins a l’església de Sant Francesc. L’activitat va consistir en el descens formant una serp de foc, cantada de nadales, repartiment de vi calent, coca i xocolata. Va comptar amb la implicació de diverses entitats esportives i culturals i empreses berguedanes.

La baixada de torxes va ser un acte solidari en benefici de La Marató de TV3, que enguany ha estat dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer.

Baixada de torxes des de Queralt fins a Berga

Baixada de torxes des de Queralt fins a Berga / Imatges: Pogaphoto i G. Garcia

