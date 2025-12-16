Berga fa un acapte de sang per reforçar les reserves abans de Nadal
El Banc de Sang impulsa una jornada especial de donació el 18 de desembre a l’Hotel d’Entitats de la capital del Berguedà
Regió7
El Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania de Berga a participar en la campanya de Nadal La tradició que ens uneix, amb l’objectiu d’instaurar la donació de sang com un hàbit familiar durant aquestes festes. La capital del Berguedà acollirà un acapte de sang i plasma aquest dijous, 18 de desembre, de 16.30 a 20.30 h a l’Hotel d’Entitats.
Coincidint amb el tram final de l’any i amb l’època dels bons propòsits, el Banc de Sang anima tothom a donar sang. La campanya s’adreça especialment a les persones que fa més de tres o quatre mesos que no donen sang i encara poden completar les seves donacions anuals. Cal recordar que els homes poden donar sang fins a quatre vegades l’any, mentre que les dones poden fer-ho fins a tres.
Les xifres a Catalunya
La iniciativa arriba en un moment clau, ja que durant els períodes festius les reserves de sang poden baixar fins a un 20% a causa del canvi d’hàbits de la població. Segons dades del Banc de Sang, gairebé 6.000 pacients necessitaran sang als hospitals catalans fins a les vacances de Nadal, fet que obliga a aconseguir unes 20.000 donacions per garantir els tractaments, cirurgies i urgències.
Sorteig de La Grossa i reconeixement històric
Enguany, la campanya nadalenca arriba amb un incentiu solidari afegit. Per tercer any consecutiu, el Banc de Sang col·labora amb La Grossa i sortejarà 15 bitllets de La Grossa de Cap d’Any entre totes les persones que donin sang, plasma o plaquetes entre el 15 i el 21 de desembre. El número del sorteig és el 25.405, en commemoració del naixement del doctor Frederic Duran i Jordà, creador del primer banc de sang del món i figura central de l’any commemoratiu que se li ha dedicat aquest 2025.
A més, durant tot el mes de desembre també se sortejaran lots de torrons als centres de donació i el refrigeri inclourà caldo de Nadal com a gest d’agraïment als donants.
Qui pot donar sang?
De manera general, pot donar sang qualsevol persona amb bona salut que tingui entre 18 i 70 anys i que pesi 50 quilos o més i que. Les dones embarassades no poden donar sang.
Per consultar el punt de donació més proper o resoldre dubtes, es pot visitar el web www.bancsang.net. Les persones que tinguin previst viatjar també poden informar-se prèviament sobre possibles restriccions abans de donar sang.
