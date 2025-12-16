Els Reis d’Orient seran diumenge al Museu de les Mines de Cercs per recollir la comanda de carbó
Els infants podran saludar Melcior, Gaspar i Baltasar en una jornada festiva amb nadales en directe a la plaça Sant Romà de la colònia de Sant Corneli
Regió7
El Museu de les Mines de Cercs rebrà diumenge la visita dels Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar i alguns dels seus patges faran parada un any més a Sant Corneli per recollir a la mina de Sant Romà la comanda de carbó que, a part dels regals, també repartiran durant la nit de Reis.
La cita serà aquest pròxim diumenge, 21 de desembre, a les 12 del migdia. Permetrà als nens i nenes apropar-se als Reis d’Orient i saludar-los personalment quinze dies abans de les cavalcades, en una jornada plena de màgia i il·lusió nadalenca. Per amenitzar l’espera, a partir de les 11 del matí hi haurà nadales en directe a la plaça Sant Romà, a càrrec de la xaranga Entrompats Band, que contribuirà a crear un ambient festiu i familiar.
Després d'aquesta activitat, el Museu de les Mines aprofitarà per tancar uns dies, per descans del personal i per fer tasques de manteniment. L'equipament romandrà tancat del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).
Un any de creixement i millores
Al llarg del 2025, el Museu de les Mines de Cercs ha continuat avançant en la millora de l’accessibilitat de les seves instal·lacions, amb la renovació dels lavabos i la incorporació de relleus podotàctils i maquetes tàctils. També s’han posat a disposició del públic guies en Braille i quaderns en Lectura Fàcil, reforçant el compromís amb un museu obert a tothom.
La plaça Sant Romà ha viscut igualment una transformació destacada gràcies a la implicació de la comunitat, amb la creació d’un mural col·laboratiu a la façana exterior de l’exposició Llums de mina, un homenatge a la memòria minera que representa unes mans plenes de carbó.
Pel que fa al Centre d'Interpretació Dinosaures Fumanya, extensió del Museu, s’hi han instal·lat dues figures hiperrealistes de titanosaure que coronen el recorregut exterior de La ruta del Cretaci, convertint-lo en un itinerari de descoberta d’un dels jaciments paleontològics més importants d’Europa.
El Museu de les Mines de Cercs continua així consolidant-se com un espai inclusiu, cultural i de trobada, fidel a la seva vocació educativa i social, i obert a visitants d’arreu.
