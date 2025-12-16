Veïns del parc del Lledó de Berga reclamen més il·luminació i vigilància per garantir la seguretat
El PSC demana al ple reforçar l'enllumenat, estudiar el tancament nocturn del parc i obrir els lavabos públics
Veïns de l’entorn del parc del Lledó de Berga alerten d’una situació d’inseguretat creixent i reclamen mesures a l’Ajuntament per garantir la tranquil·litat a la zona. Una família que viu molt a prop de l’entrada del sector del parc infantil ha presentat recentment dues instàncies al consistori arran d’episodis que consideren greus. De moment, segons diuen, no han obtingut resposta. El regidor del PSCMarc Ortega (a l’oposició), va portar aquesta problemàtica al darrer ple municipal.
Segons expliquen els afectats, quan es fa fosc el parc es converteix en un punt habitual de trobada de joves majors d’edat que "beuen alcohol, fumen diferents substàncies, fan soroll i deixen brutícia". Però asseguren que la problemàtica va més enllà de l’incivisme. "Fins i tot vam sentir que planejaven entrar a propietats privades", relata la veïna que va presentar la instància. Qualifica algunes actituds de "delinqüencials" i explica a Regió7 que fa unes setmanes van entrar al jardí de casa seva després de saltar un mur i van picar fort la porta que dona al jardí: "Érem a dins i, en sortir, vam veure algú fugint", detalla. Van alertar immediatament el 112 i Mossos d’Esquadra i Policia Local es van desplaçar al lloc, tot i que no van poder identificar els responsables. En una altra ocasió posterior, una nova trucada va acabar amb una persecució policial després que els agents veiessin els sospitosos.
La família comenta que aquest cas va ser el detonant per denunciar-ho i presentar instàncies a l'Ajuntament, però que "no són fets aïllats" i "altres veïns del parc del Lledó han viscut situacions similars" al llarg dels anys. Per això reclamen accions concretes per millorar la seguretat, com ara més il·luminació, "sobretot a la zona del parc infantil, que queda completament a les fosques"; instal·lació de noves càmeres de vigilància; i més vigilància policial.
El PSC defensa noves mesures
La problemàtica va arribar al ple municipal d'aquest desembre de la mà del regidor del PSC Marc Ortega, que en l’apartat de precs i preguntes va demanar al govern local (CUP i ERC) si es preveia reforçar la il·luminació del parc i si s’havia tornat a valorar la proposta de tancar-lo durant la nit (un compromís que el govern va prendre a finals del 2020 a petició del regidor socialista Abel Garcia, però que no es va arribar a tancar del tot). El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, va descartar aquesta opció per la dificultat de gestionar un espai gran amb desnivells i molts accessos. També va assegurar que "no és una prioritat posar més llum al parc". Pel que fa a la seguretat, l’alcalde Ivan Sànchez va dir que la policia actua sempre que hi ha incidències i va qualificar els fets de puntuals, una visió que els veïns no comparteixen.
Marc Ortega també va preguntar per l'obertura dels lavabos del parc, recentment arreglats però habitualment tancats. Serra va explicar que només s’obren quan hi ha esdeveniments, mentre que el regidor socialista va defensar que un parc públic, amb skate park i alta afluència d’infants i joves, hauria de tenir els lavabos oberts de manera regular.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca