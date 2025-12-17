Avisa els Mossos per una inundació al seu pis, a Berga, i destapa la seva pròpia plantació de marihuana
Tant l'alertant com dues dones més van acabar detingudes per tràfic de drogues
La veïna afectada per la fuita d'aigua també va ser denunciada per agredir als agents i provocar danys al cotxe patrulla
Una trucada als Mossos d'Esquadra per una inundació a casa va descobrir el pastís. Una dona va avisar que tenia una fuita d'aigua al seu pis, a Berga i, en arribar els agents, s'hi van trobar una sorpresa: dues habitacions dedicades al cultiu de marihuana. La troballa va acabar amb l'alertant detinguda, qui va agredir els agents i va provocar danys en el cotxe policial on va ser traslladada. Dues dones més vinculades amb la trama han acabat arrestades.
Els fets van produir-se el 9 de desembre, pels volts de les sis del matí, quan una veïna de Berga va trucar els Mossos informant que hi havia una fuita d'aigua i tenia tot el pis inundat. Un cop al lloc, amb el permís de la resident els agents van entrar al domicili per fer comprovacions. Van observar que la fuita d'aigua ja estava arreglada, però tot el pis encara tenia uns dos centímetres d'aigua. Durant aquesta inspecció, van descobrir dues habitacions dedicades al cultiu de marihuana.
L'endemà, els mossos van fer una entrada i perquisició judicial i van comprovar que hi havia dues estances amb un total de 178 plantes de marihuana, la majoria d'elles amb una alçada aproximada de 60 centímetres. També van observar que el subministrament elèctric estava manipulat i que hi havia una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat i altres estris per afavorir el cultiu.
Els mossos van detenir dues dones més relacionades amb la plantació. Totes tres, de 22, 39 i 52 anys, van acabar arrestades per presumptes autores d'un delicte contra la salut pública. La dona que va trucar per la fuita també va quedar denunciada per atemptat contra els agents i danys.
Les detingudes van passar l'11 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.
