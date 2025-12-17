Cal Rosal celebrarà el Mercat de Nadal amb artesania, música i mobilitat amb trenet
La cita és aquest pròxim cap de setmana amb 25 parades, activitats i trenet gratuït, que com a novetat connectarà diversos municipis del Berguedà
Regió7
Cal Rosal acull aquest cap de setmana el Mercat de Nadal, que enguany arriba a la seva setena edició i obrirà portes de 10 del matí a 8 del vespre, tant dissabte com diumenge. Un dels atractius del mercat serà, un any més, el trenet turístic que recupera l’esperit del Carrilet i connecta la colònia amb Berga. Com a novetat destacada, aquest any el trenet, que serà gratuït, ampliarà recorreguts i oferirà viatges d’anada i tornada a Gironella, Olvan i el càmping de Berga, segons els horaris establerts.
El Mercat de Nadal comptarà amb 25 paradistes de la comarca i rodalies, amb parades de productes tèxtils, alimentació, bijuteria, llibres o la cosmètica. La mostra es consolida així com un aparador de l’artesania local i una oportunitat perquè els berguedans facin les últimes compres nadalenques sense sortir de la comarca.
A més de l’oferta comercial, el mercat es veurà reforçat amb un ampli programa d’activitats paral·leles durant tot el cap de setmana. Dissabte al matí, Naturcadí oferirà un taller de torrons, amb inscripció prèvia, que permetrà als participants endur-se el seu propi torró a casa. Al migdia hi haurà una actuació de ball en línia, mentre que a la tarda s’han programat una cantada de nadales, un contacontes per a la canalla i el concert del grup Cigma, que posarà el punt final a la jornada.
Les activitats continuaran diumenge amb un taller de Nadal a càrrec de Bernadette Cuxart, també amb inscripció prèvia, en què es crearà un element decoratiu nadalenc. Al migdia tindrà lloc el concert de Dee Gibast Quintet i, a la tarda, una actuació del grup Va tocant, la batucada de l’Escola Terapèutica de Valldaura.
El Mercat de Nadal de Cal Rosal està organitzat per l’Ajuntament d’Olvan amb l’objectiu de dinamitzar l’eix comercial de Cal Rosal durant les festes.
