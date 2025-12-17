Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
El veïnat denuncia un empitjorament del servei, amb menys punts de recollida, contenidors plens i desplaçaments obligats en vehicle privat
Regió7
Des de la implantació del nou model de recollida de residus als municipis del Berguedà sense servei porta a porta (amb reducció del nombre de contenidors i instal·lació majoritària de contenidors tancats que s’obren amb xip), el servei no ha complert les expectatives d’una part important de la població. A la Nou de Berguedà, municipi amb molts habitatges disseminats, la situació ha generat un notable malestar entre el veïnat, que denuncia un "empitjorament clar del servei" respecte al que hi havia fins a l'1 de novembre.
Actualment, el municipi disposa únicament d’un punt de recollida a cadascun dels dos nuclis principals: la Nou de Berguedà i Malanyeu. Aquesta concentració obliga moltes persones a recórrer distàncies de fins a cinc quilòmetres per llençar la brossa, una situació especialment problemàtica per a la gent gran.
A aquesta dificultat s’hi suma la reduïda capacitat dels contenidors instal·lats, alguns dels quals tenen una mida similar als dipòsits d’un comerç o d’una escala de veïns. Segons denuncien els residents en un comunicat, aquesta manca de capacitat provoca que els contenidors quedin plens amb molta freqüència i durant dies sencers.
La neteja dels entorns tampoc és l’adequada, assenyalen. Segons els veïns, la recollida no es fa amb la periodicitat necessària per part de l’empresa gestora, fet que comporta acumulació de deixalles fora dels contenidors i una imatge de deixadesa.
Un altre aspecte criticat és l’increment de l’ús del vehicle privat. Abans de la implantació del nou model, moltes persones podien anar a llençar les escombraries a peu; ara, en canvi, la majoria es veuen obligades a agafar el cotxe, apunten.
De 10 punts amb contenidors a 2: un a la Nou i un a Malanyeu
En el comunicat recorden que el servei ha passat de disposar de més de deu punts de contenidors a només un per nucli (en aquest cas un a la Nou i un a Malanyeu), fet que ha suposat un estalvi considerable per a l’empresa concessionària. Paradoxalment, però, el servei ha empitjorat, diuen. I la situació, segons els veïns, es repeteix en molts altres municipis del Berguedà.
Diversos veïns i veïnes de la Nou asseguren haver presentat queixes a través dels canals habilitats sense haver rebut cap resposta. Davant d’aquesta manca d’atenció, el col·lectiu ha decidit fer pública la seva protesta a través dels mitjans de comunicació i no descarta elevar-la també a instàncies comarcals i nacionals si la situació no millora.
