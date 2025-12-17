Gironella aprova un pressupost de 8 milions prioritzant el manteniment de la via pública i la seguretat
En el capítol d’inversions, dotat amb 1,8 milions d’euros, la partida més gran és la segona fase de transformació de l’entorn del riu Llobregat
L’Ajuntament de Gironella ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2026, que puja a 8.037.528 euros, una xifra lleugerament inferior a la del 2025 (8,2 milions) per una reducció de la inversió en obra pública. El govern municipal de Més x Gironella aposta per garantir la qualitat dels serveis públics i donar resposta a les necessitats actuals i futures del municipi: "Estem creixent en població i hem de dotar millor els serveis públics per atendre la ciutadania", ha destacat l’alcalde, David Font, que també ha remarcat l’alta execució del pressupost del 2025, amb un 93,40% de les inversions executades, finalitzades o en curs, com la construcció dels habitatges de lloguer assequible a la zona esportiva.
El pressupost del 2026 prioritza dos àmbits: el manteniment i la seguretat. Pel que fa al manteniment de la via pública, també neteja viària, jardineria i enllumenat s'incrementa la despesa en un 15,40%. Es contractaran tres persones per reforçar la brigada municipal durant sis mesos (primavera i estiu) i, així com una nova planificació i supervisió del contracte de neteja viària i jardineria, amb l’objectiu de millorar l’estat de l’espai públic. "Volem un poble met, endreçat i amb un bon manteniment", ha remarcat l'alcalde.
Pel que fa a la seguretat, el consistori preveu la incorporació de dos nous Agents Locals al cos, l’ampliació dels horaris de patrullatge amb servei nocturn (fins ara era de 7 del matí a 2/4 de 10 de la nit), l’adquisició d’un nou vehicle policial més modern i equipat, que substituirà l'actual; i l’ampliació del projecte d'instal·lació de càmeres de videovigilància fins a 11 càmeres a entrades al municipi i als polígons, per garantir la seguretat ciutadana i control i supervisió davant de possibles incidències a la via pública. A més, es faran cursos per als agents i se'ls dotarà de nou material tècnic (com ara unes pistoles de pebre).
Un tercer àmbit prioritari del pressupost de Gironella és garantir la continuïtat dels projectes comunitaris i socials com Entaula’t, Finestra Oberta a la Saviesa o Commoure’t, així com la dinamització del Casal Cívic La Llar. També es mantenen les beques i ajudes educatives, com els Premis Talents o les beques de transport, i es reforça l’aposta per l’oci juvenil. En l’àmbit cultural i festiu, el consistori consolida l’oferta anual, amb suport a les entitats, les festes de Sant Roc 2026, la cultura popular i tradicional, així com la potenciació de les fires, amb una nova fira al mes de maig, i el mercat de Nadal. També es reforça la dinamització esportiva, amb beques, suport a les entitats i la creació dels Premis Talent Cultura i Talent Esport.
Inversions valorades en 1,8 milions d’euros
El capítol d’inversions del 2026 inclou 12 actuacions per un import d’1,8 milions d’euros.
- La que s'emporta més pressupost és la continuïtat de la transformació de l'entorn del riu Llobregat, amb una segona fase d'obres de pacificació i renaturalització a la zona de la plaça Doctor Armengou (on hi ha l'Espai El Blat) i al passatge de l’Hospital (751.315 €).
- També es farà una millora dels accessos, la mobilitat i la seguretat als polígons de Cal Ginyola, Cal Rafalet i Camp dels Pals (266.770 €)
- Arranjament i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Cal Bassacs (223.930 €)
- Aplicació de les TIC en el subministrament d’aigua potable per millorar la gestió del servei (180.340 €)
- Instal·lació de càmeres de videovigilància i lectores de matrícules a diferents punts del municipi (111.985 €)
- Neteja, manteniment i conservació de la riera de la Riba, amb criteris de prevenció de riscos (98.145,50 €)
- Millores en edificis públics municipals (48.870 €)
- Adquisició d’un nou vehicle policial, més modern i equipat (44.633 €)
- Diverses actuacions de millora a la via pública (28.035 €)
- Nou equipament tècnic a la piscina municipal (16.400 €)
- Instal·lació de mòduls comunitaris i de serveis a Viladomiu Nou (13.430 €)
- Pla pilot de climatització als centres educatius per millorar el confort a les aules amb un total de 60 ventiladors de sostre (13.068 €)
Modificació de pressupost i planificació de futur
El pressupost de Gironella per al 2026 "es pot modificar al llarg de l'any per incorporar noves inversions", concreta l'alcalde, un cop hi hagi els projectes tècnics tancats. En aquest sentit, s'està treballant per invertir més de 200.000 euros, en el marc del pla de xoc d'equipaments esportius de la Generalitat, per incorporar aigua calenta sanitària als vestidors del camp de futbol i reformar la teulada i parquet del pavelló. D'altra banda, gràcies a una subvenció de la Diputació, es faran millores a la plaça de l'Estació per facilitar que s'hi facin activitats de dinamització econòmica (mercat setmanal, Mercat de Nadal). I també s'activarà la tercera fase de la transformació de l'entorn del riu Llobregat, que afectarà tot el carrer Farguell (cost d'uns 800.000 euros, amb 450.000 de subvenció del PUOSC).
Com a planificació de futur, el pressupost reserva recursos per a la redacció de projectes estratègics, com el projecte executiu de reforma de la plaça de Cal Bassacs, la reforma de voreres i entorns a Viladomiu Vell, i la preparació de la candidatura de Gironella al Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya.
