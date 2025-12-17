Tres menors fereixen el treballador d'un estanc de Berga per robar uns cartons de tabac
Els joves de 16 i 17 anys van ser detinguts per un delicte de robatori amb violència i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors aquest dimarts
Tres menors de 16 i 17 anys han estat detinguts a Berga com a presumptes autors d'un robatori amb violència en un estanc ubicat a la plaça de Sant Joan de la capital del Berguedà. Els fets van tenir lloc el passat dimecres 10 de desembre, quan els nois van entrar a l'establiment amb la intenció d'endur-se uns cartons de tabac. Per fer-ho, van retenir el treballador a la força fins al punt de causar-li lesions. Tots tres van passar aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
El robatori va tenir lloc quan faltava poca estona per a l'hora de tancar, abans de les 8 h del vespre. Després que els joves efectuessin el robatori i marxessin ràpidament del lloc, el treballador va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que van iniciar una investigació per enxampar els culpables. A dos d'ells, els de 16 anys, els van localitzar i detenir aquest dilluns 15 de desembre, cinc dies després del robatori. I al tercer implicat, de 17 anys, l'endemà.
Tal com expliquen fonts dels Mossos, tots tres van passar a disposició de la Fiscalia de Menors de Barcelona aquest mateix dimarts.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»