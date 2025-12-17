Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Planta ICLCavalcada de ManresaNiu de l'ÀligaRinerTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Tres menors fereixen el treballador d'un estanc de Berga per robar uns cartons de tabac

Els joves de 16 i 17 anys van ser detinguts per un delicte de robatori amb violència i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors aquest dimarts

Els tres detinguts van provocar lesions al treballador de l'estanc

Els tres detinguts van provocar lesions al treballador de l'estanc / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Tres menors de 16 i 17 anys han estat detinguts a Berga com a presumptes autors d'un robatori amb violència en un estanc ubicat a la plaça de Sant Joan de la capital del Berguedà. Els fets van tenir lloc el passat dimecres 10 de desembre, quan els nois van entrar a l'establiment amb la intenció d'endur-se uns cartons de tabac. Per fer-ho, van retenir el treballador a la força fins al punt de causar-li lesions. Tots tres van passar aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.

El robatori va tenir lloc quan faltava poca estona per a l'hora de tancar, abans de les 8 h del vespre. Després que els joves efectuessin el robatori i marxessin ràpidament del lloc, el treballador va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que van iniciar una investigació per enxampar els culpables. A dos d'ells, els de 16 anys, els van localitzar i detenir aquest dilluns 15 de desembre, cinc dies després del robatori. I al tercer implicat, de 17 anys, l'endemà.

Tal com expliquen fonts dels Mossos, tots tres van passar a disposició de la Fiscalia de Menors de Barcelona aquest mateix dimarts.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents