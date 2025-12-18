850 veus omplen el pavelló de Casserres en la cantada final del projecte Grans Encants
Vuit municipis del Berguedà participen en la gran cantada anual que fomenta la participació activa de les persones grans
Regió7
El pavelló de Casserres va acollir aquest dimecres la cantada final dels Grans Encants del Berguedà 2025, una trobada que va reunir 850 persones en l’esdeveniment més multitudinari des que el projecte de cant coral dirigit a gent gran va començar fa quatre anys.
Els Grans Encants posen les persones grans al centre, fent-les participar activament en la vida del seu municipi a través del cant en grup, interpretant les cançons de la seva vida. Alhora, el projecte reforça la connexió entre generacions, treballant amb escoles i instituts per compartir vivències, música i memòria.
Enguany hi han participat vuit municipis: Casserres, Puig-reig, Gironella, Berga, Avià, Bagà, La Pobla de Lillet i, com a novetat, Cercs. Durant la tarda, els músics Jordi Costa 'Sec', Laura Luceño i David Velázquez 'El Kiwi' van guiar els participants en un repertori de cançons populars i nadales, amb coreografies que van fer moure tot el pavelló.
El president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, va destacar la importància del projecte: "Envellir no vol dir quedar-se al marge. Les persones grans són actives i plenes de vitalitat. Amb el cant en grup es genera benestar, memòria i cohesió social".
Els Grans Encants estan impulsats pel Consell Comarcal del Berguedà i Encants Salut – Canta, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El projecte també compta amb la implicació dels ajuntaments, centres educatius, residències i entitats locals, que treballen de bracet per fer realitat aquesta iniciativa que uneix municipis i generacions.
