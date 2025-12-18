Junts alerta que Berga només ha executat l’11% del pressupost d’inversions del 2025
El grup liderat per Ramon Caballé, a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, proposa la designació d'un cap de serveis tècnics, un pla de xoc d'execució per al 2026 i un calendari públic d'execució amb seguiment trimestral
El grup municipal de Junts per Berga, a l’oposició, ha fet públic un balanç crític sobre l’execució del pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Berga aquest 2025. Segons les dades tancades a desembre, del total de 5.117.365 euros previstos al capítol d’inversions, segons Junts només se n’han executat 569.449 euros, un 11,13% del total.
Actuacions executades: 11,13%
L’informe elaborat pel grup divideix l’estat de les inversions en tres franges del color d'un semàfor. La franja verda, corresponent a les actuacions executades, agrupa poc més de mig milió d’euros i inclou la renovació de la plaça de la Font del Ros, remodelacions de paviments i voreres, arranjament de clavegueram, renovacions de conduccions d’aigua, actuacions per regular la pressió de la xarxa d’aigua potable, millores en l’enllumenat públic, senyalització urbana, inversions a l'escola de música i als centres escolars, la gespa del camp de futbol, substitució de la moqueta d'una pista de tenis, inversió del pressupost participatiu i, entre altres, infraestructures TIC. Junts subratlla que, malgrat aquestes actuacions, no s’ha executat cap gran projecte estructural durant el 2025.
Projectes encallats: 68,94%
La situació més preocupant, segons el grup, es concentra a la franja groga, que inclou les inversions iniciades però encallades. En aquest apartat s’hi acumulen 3.527.916 euros, gairebé el 69% (68,94%) del pressupost d’inversions. Destaca la urbanització dels Pedregals, amb una partida de més de 2,3 milions d’euros, que considera clau per al desenvolupament urbanístic de la ciutat i que està pendent. També hi figuren actuacions a la urbanització del PAU A-02 de Sant Francesc, climatització de la biblioteca, diversos projectes relacionats amb l’abastament i el control de l’aigua a Queralt, inversions en equipaments públics i actuacions a la residència Sant Bernabé gràcies a una herència. Segons Junts, aquests projectes han quedat bloquejats per "manca de direcció tècnica", una "planificació deficient" o "retards en els processos de contractació". Segons assenyala el portaveu de Junts, Ramon Caballé, "estem parlant de més de 3,5 milions d'euros en tràmits que no finalitzaran aquest any".
Inversions no iniciades: 19,93%
Pel que fa a la franja vermella, corresponent a les inversions no iniciades, puja a 1.020.000 euros, prop d’un 20% (19,93%) del total. En aquest bloc s’hi inclouen actuacions que Junts considera estratègiques i que no han arribat ni tan sols a fase de tramitació. Entre elles destaquen les instal·lacions fotovoltaiques als edificis municipals, amb una partida de 170.000 euros, el projecte del camp de futbol 7, pressupostat en 180.000 euros, actuacions d’adaptació al canvi climàtic, expropiacions i adquisició de béns immobles, així com intervencions urbanístiques en espais com la plaça de Sant Pere o el sector de la plaça de les Cols.
Cap de serveis tècnics i pla de xoc
Ramon Caballé ha resumit la situació assegurant que "el govern ha complert només 1 de cada 10 euros del pressupost d’inversions", mentre que "7 de cada 10 euros estan encallats" i "2 de cada 10 no s’han executat". Segons Caballé, aquestes xifres evidencien una "manca estructural de governança" i "de planificació" en la gestió de les inversions municipals.
Segons Junts, el bloqueig de les inversions té efectes directes sobre Berga, com el retard estructural en infraestructures bàsiques, el fre al desenvolupament urbanístic, l’endarreriment d’equipaments culturals i esportius, la pèrdua d’oportunitats de finançament extern i un augment de la desconfiança ciutadana.
Davant d’aquest escenari, Junts reclama un canvi en la gestió del capítol d’inversions i proposa, entre altres mesures, la designació immediata d'un cap de serveis tècnics, un pla de xoc d’execució per al 2026 abans del febrer i l’establiment d’un calendari públic amb seguiment trimestral de les inversions municipals informe Junts.
Pressupostos 2026
Pel que fa als pressupostos del 2026, Ramon Caballé explica que, de moment, Junts no ha mantingut cap trobada amb l’equip de govern de Berga (CUP i ERC) per iniciar la negociació dels nous comptes. Tot i això, ha advertit que les xifres d’execució d’aquest any condicionen clarament el posicionament del seu grup: "Amb les dades d’aquest any a les mans, no arribem gens contents i la porta, a dia d'avui, està mig tancada" de cara a votar ‘sí’ al pressupost, com va fer aquest 2025.
