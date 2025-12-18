Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Montclar s’omple d’esperit nadalenc amb Montnadal, que supera les expectatives

Després de l’èxit del primer mercat de Nadal, el municipi ja posa la mirada en la Fira de Reis del 6 de gener

Parades al mercat de Nadal de Montclar, dissabte passat

Parades al mercat de Nadal de Montclar, dissabte passat / Ajuntament de Montclar

Regió7

Berga

La primera edició del mercat de Nadal de Montclar, Montnadal, va ser tot un èxit, amb centenars de visitants que dissabte passat van gaudir de la programació i de l’ambient festiu i nadalenc. Les activitats estrella van ser la tradicional cerca del tió a l’entorn natural de Montclar (hi van participar una trentena de famílies) i el concert de Nadal del Quartet Melt, que va omplir l’església de Sant Martí amb una actuació de gran nivell artístic, combinant nadales tradicionals com Les dotze van tocant i El noi de la mare amb peces contemporànies, captivant el públic amb la seva qualitat vocal i sensibilitat musical.

Concert amb el Quartet Melt

Concert amb el Quartet Melt / Ajuntament de Montclar

Altres activitats complementàries, com el taller per fer un centre de Nadal dins d’una tassa, el taller de ceràmica i la cantada de nadales de la Coral Fònica de Freixinet, també van comptar amb bona acollida. A més, el mercat va tenir un fort component solidari: durant la xocolatada i el concert es van recaptar 438,55 euros destinats a La Marató de TV3, dedicada enguany a la lluita contra el càncer.

Cantada de nadales

Cantada de nadales / Ajuntament de Montclar

La plaça de Montclar, centre neuràlgic del mercat, va acollir 17 parades de productors artesans amb productes gastronòmics i nadalencs, i la decoració festiva del poble va destacar especialment amb la posta de sol i l’encesa de llums. L’alcaldessa, Raquel Sala, es va mostrar molt contenta amb la resposta de públic: "Estem molt satisfets amb l’èxit que de Montnadal, ja que en ser la primera edició era una incògnita. Durant tot el dia va venir molta gent al poble i les activitats van agradar molt. Montclar es va omplir de visitants i d’esperit nadalenc, i aquest era el nostre objectiu".

Parades al mercat de Nadal de Montclar

Parades al mercat de Nadal de Montclar / Ajuntament de Montclar

Després d’aquest èxit, el municipi ja mira cap a la Fira de Reis, que se celebrarà el dimarts 6 de gener al Pla de les Alzines, amb esmorzar, productes artesans i música en directe amb Entrompats Band.

