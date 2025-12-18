Montclar s’omple d’esperit nadalenc amb Montnadal, que supera les expectatives
Després de l’èxit del primer mercat de Nadal, el municipi ja posa la mirada en la Fira de Reis del 6 de gener
Regió7
La primera edició del mercat de Nadal de Montclar, Montnadal, va ser tot un èxit, amb centenars de visitants que dissabte passat van gaudir de la programació i de l’ambient festiu i nadalenc. Les activitats estrella van ser la tradicional cerca del tió a l’entorn natural de Montclar (hi van participar una trentena de famílies) i el concert de Nadal del Quartet Melt, que va omplir l’església de Sant Martí amb una actuació de gran nivell artístic, combinant nadales tradicionals com Les dotze van tocant i El noi de la mare amb peces contemporànies, captivant el públic amb la seva qualitat vocal i sensibilitat musical.
Altres activitats complementàries, com el taller per fer un centre de Nadal dins d’una tassa, el taller de ceràmica i la cantada de nadales de la Coral Fònica de Freixinet, també van comptar amb bona acollida. A més, el mercat va tenir un fort component solidari: durant la xocolatada i el concert es van recaptar 438,55 euros destinats a La Marató de TV3, dedicada enguany a la lluita contra el càncer.
La plaça de Montclar, centre neuràlgic del mercat, va acollir 17 parades de productors artesans amb productes gastronòmics i nadalencs, i la decoració festiva del poble va destacar especialment amb la posta de sol i l’encesa de llums. L’alcaldessa, Raquel Sala, es va mostrar molt contenta amb la resposta de públic: "Estem molt satisfets amb l’èxit que de Montnadal, ja que en ser la primera edició era una incògnita. Durant tot el dia va venir molta gent al poble i les activitats van agradar molt. Montclar es va omplir de visitants i d’esperit nadalenc, i aquest era el nostre objectiu".
Després d’aquest èxit, el municipi ja mira cap a la Fira de Reis, que se celebrarà el dimarts 6 de gener al Pla de les Alzines, amb esmorzar, productes artesans i música en directe amb Entrompats Band.
