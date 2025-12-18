Prova de les sirenes que alertaran si es trenca la presa de la Baells: "Si ets a dins de casa o en una botiga amb soroll no se senten del tot"
Els veïns que han sentit l'avís acústic al carrer opinen que sona a un volum adequat, però d'altres, que es trobaven a l'interior d'un establiment, asseguren que és massa fluix
Les dotze sirenes col·locades al llarg del curs del riu Llobregat que alertaran la població en cas de trencament de la presa de la Baells s'han posat a prova el matí d'aquest dijous. Sota la supervisió de tècnics de l'ACA, han anat sonant als nou municipis del Berguedà i el Bages que tindrien un major risc d'inundació si la presa patís qualsevol problema -Cercs, Berga, Avià, Olvan, Gironella, Casserres, Puig-reig, Gaià i Navàs-. Alguns veïns, però, han trobat que les sirenes no sonen a un volum prou alt.
"Si ets a dins de casa o en una botiga on hi ha xivarri, costen d'escoltar. Nosaltres estàvem al tanatori i les hem escoltat molt fluix", han compartit a aquest diari les veïnes de Gironella, Paula García i Lina Vera. Tot i això, d'altres que les han sentit mentre caminaven pel carrer han assegurat que l'avís acústic sona a un volum adequat, suficient perquè qualsevol persona es pugui alertar i evacuar-se.
Al terme municipal de Gironella, s'han col·locat dues sirenes, una a cada banda de la llera del riu. D'aquesta manera, es garanteix que l'avís acústic pot arribar a la totalitat de veïns que hi resideixen.
Les sirenes emeten dos tipus de sons diferents: un d'evacuació, que és intermitent (es pot escoltar aquí); i un altre per avisar que l'episodi de perill ja ha finalitzat, que és estable (es pot escoltar aquí).
