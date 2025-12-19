Berga haurà d’esperar per al Pla de Barris mentre les capitals veïnes sí que reben finançament
La ciutat queda fora de la primera convocatòria del pla i confia a repetir candidatura el 2026 per impulsar la rehabilitació del barri vell
Berga no figura entre els municipis seleccionats en la primera convocatòria del Pla de Barris impulsat per la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament havia presentat una proposta ambiciosa per al barri vell, valorada en 12,5 milions d’euros (dels quals la Generalitat n’hagués aportat el 70% i la resta l'hagués hagut d'assumir l’Ajuntament de Berga) i que preveia executar fins a 27 actuacions abans del 2030. El projecte, però, no ha superat aquesta primera fase de selecció. La resolució s’ha fet pública aquest divendres en un acte a Mataró, una de les ciutats beneficiàries. També han estat escollides diverses capitals de l’entorn de Berga, com Manresa, Vic, Solsona, o la Seu d’Urgell.
Nova convocatòria el 2026
La Generalitat ja ha confirmat que obrirà una segona convocatòria del Pla de Barris durant el primer semestre del 2026. En aquesta nova fase, s’hi podran tornar a presentar tant els municipis descartats en la primera selecció com aquells que encara no ho havien intentat.
L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ja havia avançat que el consistori repetiria candidatura en cas de no ser escollit. A més, també hi optaran altres municipis del Berguedà. Per exemple, Bagà, que s'havia presentat i també ha quedat fora. O Gironella, que vol elaborar un projecte sòlid amb l'objectiu d'entrar al pla en la pròxima convocatòria.
20 municipis beneficiaris i més de 400 milions d’euros
En total, el Govern ha seleccionat 20 projectes d’entre les 83 sol·licituds rebudes. Les actuacions aprovades sumen un pressupost global de 412 milions d’euros, dels quals 232,7 milions seran aportats per la Generalitat, una xifra superior a la prevista inicialment. Els projectes amb més dotació econòmica s’ubiquen a municipis com Olot, Amposta, Vic, Tortosa, Figueres i Santa Coloma de Gramenet. El llistat de beneficiaris es completa amb Santa Perpètua de Mogoda, la Seu d’Urgell, Mataró, Sant Joan Despí, Calafell, Reus, Manresa, Tarragona, Solsona, la Pobla de Segur i Torrelameu. Segons el Govern, els projectes seleccionats cobreixen totes les vegueries del país i permetran beneficiar directament més de 273.000 persones, un repartiment que la comissió del Pla de Barris considera territorialment equilibrat.
