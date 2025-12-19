La Cambra dona suport a la central reversible de la Baells i confia que generi un retorn just i beneficis per al Berguedà
La corporació elaborarà un estudi sobre l’impacte econòmic del projecte, que preveu una inversió de 400 milions d’euros
Regió7
La Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà ha expressat el seu suport al projecte de construcció de la futura central hidroelèctrica reversible a l’embassament de la Baells, que considera "estratègic i vital" per al futur econòmic de la comarca. La corporació confia que la iniciativa, promoguda per Verbund i Capital Energy, generi un retorn just i beneficis socials per al territori.
Així ho ha traslladat la presidenta de la Cambra al Berguedà Mercè Sallés, en una reunió mantinguda amb representants de les empreses promotores, als quals ha agraït la transparència i la voluntat d’explicar els detalls del projecte i d’atendre les consultes plantejades. "Des de la Cambra vetllarem perquè aquest gran projecte, que farà servir recursos de la comarca, tingui el retorn empresarial i social que sigui just, similar al que han tingut altres infraestructures com el túnel del Cadí", ha afirmat Sallés.
La Cambra considera que el projecte s’alinea plenament amb la necessitat d’impulsar accions que fomentin la sobirania energètica i la sostenibilitat, i destaca l’impacte positiu que pot tenir sobre el teixit empresarial del Berguedà. Segons la corporació, la central no només posicionarà la comarca com un referent en energies renovables, sinó que també actuarà com un motor de tracció per a altres sectors econòmics.
En aquest sentit, la Cambra elaborarà un estudi per analitzar l’impacte econòmic del projecte, que preveu una inversió de 400 milions d’euros. Durant la fase de construcció, la central donarà feina a unes 500 persones de manera directa i a 1.200 de forma indirecta, mentre que en la fase d’operació es preveu la creació d’una trentena de llocs de treball estables.
La Cambra també valora positivament l’aposta dels promotors per evacuar l’energia produïda cap a la futura subestació elèctrica d’Olvan, una infraestructura clau per al creixement del polígon industrial comarcal i per al desenvolupament econòmic de la comarca. La Cambra reconeix que aquest suport està resultant crucial en la reivindicació perquè Red Eléctrica s’avingui a reforçar la capacitat de la xarxa elèctrica a la comarca.
Un motor per a l’ocupació i les empreses del Berguedà
La Cambra de Comerç de Barcelona remarca que un projecte d’aquesta magnitud comporta una inversió significativa que revertirà directament en el territori. Considera que és una oportunitat per generar ocupació qualificada i per activar la demanda de serveis a empreses i proveïdors locals durant les fases de construcció i manteniment. En aquest sentit, la corporació aplaudeix el compromís dels promotors de prioritzar la mà d’obra local i les empreses de la comarca tant en la construcció com en l’operació de la central.
Així mateix, la Cambra valora positivament la voluntat dels impulsors de mantenir un diàleg obert amb els ajuntaments i els agents socials, i es mostra favorable a la celebració de consultes ciutadanes i de les sessions informatives previstes. Considera que la transparència és la millor eina per garantir que el relat del projecte sigui fidel a la realitat i als beneficis reals que pot aportar al territori.
La Cambra s’ha compromès a fer un seguiment actiu de l’evolució del projecte, la construcció del qual es preveu iniciar el 2028, per garantir que les empreses del territori puguin aprofitar al màxim les sinergies que se’n derivin. La direcció d’Energia de la Cambra de Comerç de Barcelona, dirigida per Maite Masià, serà l’encarregada de fer la interlocució amb els promotors perquè el projecte s’executi d’acord amb els compromisos adquirits i la central hidroelèctrica reversible de la Baells es faci realitat al territori.
