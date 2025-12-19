El Museu del Ciment de Castellar de n’Hug tanca el 2025 amb una xifra rècord de més de 25.000 visitants
Les novetats per al 2026 són la inauguració d’un espai immersiu, la programació de diverses activitats per commemorar l’Any Gaudí i l’ampliació dels horaris d’obertura
Regió7
El Museu del Ciment de Castellar de n’Hug ha tancat la temporada 2025 amb 25.730 visitants, la xifra més alta assolida fins ara, que suposa un increment del 13% respecte al 2024, any en què ja s’havia registrat un màxim històric amb 22.755 visitants. El museu és seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).
Aquest augment es pot atribuir principalment a la consolidació de les visites guiades regulars tots els dies d’obertura i a la bona acollida de la nova experiència immersiva Fàbrica endins, impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà. Aquesta proposta utilitza recursos virtuals i tecnologies immersives per oferir un recorregut guiat que permet al públic reviure la història, el llegat arquitectònic i el component humà de l’emblemàtic conjunt industrial de l’antiga fàbrica Asland.
Durant el 2025 també ha finalitzat la tercera fase de les obres de consolidació de les restes de la fàbrica Asland, executades per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). L’actuació, amb un pressupost de 606.606 euros, ha permès la rehabilitació de cinc espais diferents del conjunt fabril, fet que amplia el recorregut de les visites i millora l’experiència del públic.
Novetats per a la temporada 2026
De cara al 2026, el museu prepara diverses novetats destacades. Entre aquestes, la inauguració d’un nou Espai Immersiu, concebut com un cub immersiu amb la projecció d’un vídeo de realitat virtual que permetrà descobrir, de manera didàctica i innovadora, el procés de producció del ciment.
El Museu del Ciment també se sumarà a les commemoracions de l’Any Gaudí amb la programació de diverses activitats que posaran en valor la relació d’Antoni Gaudí amb la fàbrica Asland, reforçant així el vincle entre patrimoni industrial i arquitectura modernista.
Finalment, per a la nova temporada està prevista una ampliació dels horaris d’obertura, amb l’objectiu d’oferir un millor servei als visitants i donar resposta a l’augment sostingut de públic.
El Museu del Ciment
L’antiga fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, al municipi de Castellar de n’Hug, va estar en funcionament entre 1904 i 1975. Les restes conservades mostren encara avui l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils més rellevants de la industrialització catalana, integrat en un entorn natural singular.
El conjunt està adscrit al MNACTEC i acull el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, inaugurat l’any 2002. Tant la fàbrica com el seu entorn van ser declarats Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de monument històric, l’any 2005.
La visita al museu permet comprendre la magnitud d’aquest complex industrial, impulsat per un grup d’industrials a inicis del segle XX, que va subministrar ciment en un període clau de creixement de la societat industrial, marcat per la construcció de noves infraestructures, habitatges i espais de producció.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Aprovació definitiva de la versió reduïda de la ZBE de Manresa