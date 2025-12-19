S’alcen els pisos de lloguer assequible a Gironella, fets amb blocs modulars
L’Ajuntament preveu acabar els 20 habitatges abans de finals de juny. Es prioritzaran joves i també persones grans amb pensions baixes
Els blocs de pisos de lloguer assequible de Gironella comencen a agafar forma al barri de les Eres (al costat de la zona esportiva). El projecte, de 2,5 milions d’euros, contempla dos edificis de 10 pisos cadascun, el primer dels quals ja té bona presència. Seran un total de 20 habitatges construïts amb un sistema modular industrialitzat que permet fabricar les estructures a fàbrica i muntar-les després a l’obra amb l’ajuda de grues. Aquesta tècnica, més ràpida que la construcció tradicional, facilita complir els terminis i minimitza les molèsties per als veïns.
Els pisos tindran entre 70 i 75 metres quadrats, amb dues o tres habitacions, cuina-menjador, bany i plaça d’aparcament. Els lloguers rondaran els 400 euros al mes, amb prioritat per a joves que busquen emancipar-se i persones grans amb pensions limitades. L’objectiu és garantir un accés a l’habitatge digne i assequible en un mercat local amb preus cada vegada més elevats.
L’alcalde, David Font, recorda que el projecte està finançat amb fons propis de l’Ajuntament i una subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través dels fons Next Generation. Els treballs de construcció avançaran fins a completar els dos blocs abans del 30 juny de 2026, amb la previsió que a l’estiu es puguin entregar les claus i ja hi puguin anar entrant els primers residents. Les adjudicacions es faran durant el primer trimestre de l’any que ve.
Aquesta iniciativa se suma a altres projectes socials i urbanístics del municipi, com l’ampliació de la Fundació Sant Roc amb vuit nous habitatges tutelats i un programa de subvencions per a la rehabilitació de façanes.
Amb aquesta aposta, Gironella busca combinar innovació constructiva, sostenibilitat i inclusió social, proporcionant a joves i persones grans la possibilitat de viure en habitatges dignes i assequibles sense sortir del municipi.
