Un incendi en un pis al centre de Berga obliga a desallotjar els veïns
Fins a cinc dotacions han treballat en l'extinció del foc
Extingit un incendi declarat aquest dissabte al migdia en un pis al carrer dels Àngels de Berga. Segons ha informat els Bombers de la Generalitat, ha cremat completament la planta 1 i no hi ha hagut cap ferit. El pis afectat es troba al costat del Museu Comarcal i l'Oficina de de Turisme de Berga, que estan a tocar de la plaça Sant Pere.
L'avís s'ha rebut a les 14.24h i fins a cinc dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció de les flames que han cremat tota la planta i ha obligat a evacuar tots els veïns del bloc de pisos, de planta baixa més dos.
Durant l'extinció de les flames, s'ha treballat en la recerca de possibles víctimes, però no hi ha hagut cap ferit. Un cop apagat, s'han fet tasques de ventilació i s'ha recomanat no accedir als immobles fins que no es faci una revisió per si hi ha algun dany estructural.
