Un centenar d'infants acompanyen els Reis d'Orient a recollir el carbó a Sant Corneli: "És molt maco i proper”
Com cada any, Melcior, Gaspar i Baltasar han anat a buscar previsions per encarar la demanda d’aquestes festes
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Fa anys que el Museu de les Mines de Cercs és el subministrador oficial de carbó dels Reis d’Orient. Com cada any quan s’apropen les festes, Ses Majestats viatgen fins a Sant Corneli per recollir el carbó a la mina Sant Romà. Aquesta demanda de carbó va creixent cada any, com explica la directora del museu Alba Boixader, i aquest any ja es donen prop de 25 quilos.
La xaranga musical Entrompats Band ha iniciat la vetllada a les 11 amb un repertori de nadales en directe per fer arribar l’ambient festiu al poble. Al voltant de les 12, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat juntament amb tot un seguici de patges i acompanyants. Un centenar de nens i nenes esperaven il·lusionats als tres Reis Mags mentre els pares i mares bromejaven avisant-los que si no es portaven bé, el carbó seria per a ells.
Un cop allà, i després de passar entre la fila de nens que s'ha format, l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, ha donat la benvinguda a Ses Majestats, i després el Rei Baltasar ha fet un discurs per a tots els presents.
Un cop acabats els parlaments, els tres Reis d’Orient han entrat amb el trenet a la mina Sant Romà per extreure el carbó amb l'ajuda dels tres patges que els acompanyaven. Quan han sortit, s'ha pogut notar la il·lusió dels infants que saludaven els patges mentre aquests treien els sacs de la vagoneta. Els tres reis han exposat al carbó per a tots els nens i nenes, que després de fer una llarga cua s'han pogut apropar als Reis Mags d'Orient per compartir els regals desitjats per aquest Nadal i fer-se una fotografia amb ells. Aquests nens també han sigut obsequiats amb un tros de carbó de sucre.
Aquesta data no només és un avís pels nens per tal que facin bondat durant les festes si no volen tenir carbó en comptes de regals, sinó que també és un recordatori de què ja s’apropa Nadal i el temps d’estar en família. “Serveix per passar una estona amb els veïns i per celebrar”, explica Boixader.
Per a Sant Corneli ja és tota una tradició rebre als reis cada any. L’alcalde Malagarriga ha explicat el que significa això per a Cercs: “És una festa de preparació de cara al dia dels reis i també és una manera de veure d’on surt el carbó i de veure el patrimoni històric i cultural que tenim aquí”. Elsa Freixa és filla de la Rodonella i ara, encara que visqui a Gironella, sempre porta els seus fills aquí: “A Cercs és una tradició venir aquí i ens agrada molt com ho fan, és molt maco i molt proper”.
Això sí, com diu Boixader, la celebració “s’ha anat fent gran”, i ja no és només cosa dels veïns de Cercs, sinó que ve gent d’arreu de la comarca i fins i tot turistes que estan passant les vacances per la zona. Malagarriga també destaca aquest creixement, ja “cada any hi ha una millor resposta” i més variada.
Una jornada a la mina Sant Romà que omple d’esperit nadalenc el Berguedà mentre recorda un pilar en la història berguedana: el carbó.
