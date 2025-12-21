ESPECIAL DE NADAL
El Mercat de Nadal de Gironella consolida la seva cita anual
El públic pot gaudir aquest diumenge del darrer dia de parades nadalenques i d’activitats lúdiques com tallers, música i gastronomia, a la plaça de l’Estació
Gironella ha viscut tres setmanes immersa en l’ambient nadalenc amb la cinquena edició del Mercat de Nadal, que ha convertit la plaça de l’Estació en un dels punts més animats i visitats del Berguedà. Fins aquest diumenge, veïns i visitants poden comprar a les parades (amb el format de casetes de fusta a l’estil dels mercats nadalencs europeus) productes nadalencs, artesania, moda o complements. Els dies d’obertura del mercat hi hauran passat, per torns, una setantena de marques.
Organitzat per l’Ajuntament de Gironella, enguany el mercat ha estrenat una zona gastronòmica amb food trucks per complementar les parades del mercat. Els visitants han valorat positivament poder tastar productes locals i gaudir d’una oferta culinària pensada per a tots els gustos, fent que la visita al mercat sigui una experiència completa i atractiva per a famílies i grups d’amics.
L’oferta d’activitats és un altre dels punts forts que ha contribuït a l’èxit del Mercat de Nadal de Gironella. Tallers infantils, espectacles i actuacions musicals han reunit cada cap de setmana un públic nombrós i entusiasta, amb una participació activa en totes les propostes.
Activitats d’aquest diumenge
El mercat tanca temporada aquest diumenge. A les 12, el públic podrà gaudir del concert de nadales del grup vocal Les Veus de Gironella. A les 5 de la tarda es farà el taller infantil Fes el teu Tió amb un mitjó, a càrrec de Bernadette Cuxart. I a 6, es podrà veure l’espectacle Els homes de llum amb Luminis. L’entrada és lliure i gratuïta.
L’afluència de públic d’aquest any confirma la consolidació del mercat: milers de persones ja han passat per la vila, reforçant la seva projecció com a cita imprescindible de Nadal al Berguedà. Des d’aquest any, el mercat forma part del mapa de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona, que avala la seva qualitat i importància dins l’agenda festiva de la comarca. Si l’any passat, el mercat —incloent-hi la Fira de la Puríssima del 8 de desembre— va rebre prop de 20.000 visitants, enguany el consistori espera repetir o augmentar aquesta xifra.
El Mercat de Nadal també ha estrenat un enllumenat nadalenc que combina amb l’espectacle de llums del nucli històric de Gironella i amb la il·luminació de la resta de carrers i places del municipi. L’objectiu de l’Ajuntament és crear una atmosfera màgica que permeti als gironellencs i visitants viure una experiència nadalenca completa.
