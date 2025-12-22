ESPECIAL DE NADAL
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola cremaran un miler de faies
La festa de la Fia-faia se celebrarà la vigília de Nadal amb baixada de torxes, crema a les places, música, danses i la participació de nens i nenes des del balcó de l’Ajuntament de Bagà
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola reviuran un any més la Fia-faia, la tradicional festa del foc de la vigília de Nadal (aquest dimecres 24 de desembre) que enguany commemora el desè aniversari del reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO (juntament amb la resta de Falles del Pirineu). A l’alt Berguedà, la Fia-faia és la pervivència d’un ritual que marca el solstici d’hivern.
La tarda del 24 de desembre, com dicta la tradició, el foc s’encendrà en dos punts estratègics: a la muntanya del Siti a Bagà i al Clos a Sant Julià de Cerdanyola. Des d’aquests indrets, els fallaires baixaran amb les faies enceses fins a les places centrals. Allà tindrà lloc la crema general, acompanyada de música, dansa i el crit ancestral: «Fia-faia, que Nostre Senyor ha nascut a la paia!», que ressonarà entre veïns i visitants.
Aquest any es preveu la crema d’un miler de faies, entre les dues poblacions. A Bagà, se’n cremaran entre 700 i 800 i, d’aquestes, unes 200 baixaran des de la muntanya del Siti. També a Bagà, un dels moments més entranyables serà la participació dels nens i nenes, que tornaran a encendre faies des del balcó de l’Ajuntament. Aquesta tradició es va recuperar l’any passat i simbolitza la transmissió de la tradició i l’arrelament cultural de la festa a les noves generacions.
La Fia-faia és molt més que un espectacle de foc, converteix la nit de Nadal en un punt de trobada de comunitat i patrimoni. Amb cada torxa que baixa muntanya avall, Bagà i Sant Julià de Cerdanyola recorden que la flama ancestral continua viva i que la festa segueix unint veïns i visitants (en augment els últims anys). Tot i el pas del temps, la tradició conserva el seu poder d’emocionar i de mantenir viu un llegat cultural únic.
FIA-FAIA
BAGÀ
Dia: Dimecres 24 de desembre
Horari: 18 h, encesa de foguera al Siti. 18.30 h, inici de la baixada dels faiers. 18.55 h , encesa de les faies infantils al balcó de l’Ajuntament. 19 h, toc d’oració . A la plaça Porxada, cançó i dansa al voltant de la foguera i coca amb allioli de codony.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Dia: Dimecres 24 de desembre
Horari: 18 h , foguera al Clos, encesa de faies i baixada. 18.15 h, arribada a la plaça de l’Església i crema de faies. 18.45 h, ball de la Fia-faia. 19 h, allioli de codony.
