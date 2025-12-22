Berga obre la convocatòria del pressupost participatiu del 2026 amb 45.000 euros
El procés permet presentar i votar projectes d’inversió, propostes culturals i iniciatives juvenils
Regió7
L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa la setena edició del pressupost participatiu, una eina de participació ciutadana iniciada l’any 2019 que permet a la ciutadania decidir a quins projectes o activitats es destina una part del pressupost municipal.
La convocatòria d’enguany compta amb una dotació total de 45.000 euros, consolidant l’increment de 10.000 euros introduït l’any passat. El pressupost participatiu del 2026 preveu 40.000 euros per a la ciutadania en general, destinats a projectes d’inversió en equipaments o espais públics (30.000 €) i a propostes culturals (10.000 €). A més, es reserva una partida específica de 5.000 euros per al pressupost participatiu juvenil, adreçat a joves d’entre 12 i 15 anys perquè puguin decidir en quin projecte o proposta cultural s'invertirà una partida de 5.000 euros. El procés es desenvolupa a través dels centres educatius del municipi, amb la participació directa dels grups classe. Les propostes que superin l’avaluació tècnica se sotmetran a una votació electrònica adreçada exclusivament a aquesta franja d’edat.
Presentació de propostes
Poden presentar propostes les persones majors de 16 anys empadronades a Berga, així com les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre municipal, amb un màxim de dues propostes per persona o entitat. El formulari està disponible al web municipal ajberga.cat i cal presentar-lo al registre general de l’Ajuntament, de manera presencial o electrònica en el cas de les persones físiques, i exclusivament electrònica en el cas de les entitats. Per fer el tràmit en línia és necessari disposar de certificat digital. El termini de presentació de propostes es va obrir el 15 de desembre i s'allarga fins al 15 de gener de 2026.
Avaluació i votació
Les propostes rebudes seran analitzades pels serveis municipals per verificar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica. Aquesta fase d’avaluació es durà a terme del 15 de gener al 5 de febrer, posant especial èmfasi en la concreció de les propostes.
La votació de les propostes seleccionades tindrà lloc de l’11 al 28 de febrer. Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga podran votar fins a dues propostes mitjançant una aplicació electrònica. Paral·lelament, s’habilitarà un punt de votació electrònica assistida a l’Ajuntament de Berga, amb horari de dilluns de 9 a 14 h i de 17 a 19 h, i de dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Execució de les propostes guanyadores de l’edició anterior
En l’edició de 2025 del pressupost participatiu general van resultar guanyadores dues propostes. D’una banda, el projecte Recuperar la memòria del Barri Vell, que preveu la realització d’un documental basat en entrevistes per recuperar la memòria històrica del barri, amb especial atenció al paper de les dones i a la cohesió social. Actualment, s’estan duent a terme les entrevistes.
D’altra banda, la proposta de creació d’un parc infantil inclusiu ja s’està materialitzant amb la renovació d’un parc del passeig de la Indústria. Les darreres setmanes s’ha fet el desmuntatge dels jocs, el paviment i la tanca, i en els pròxims dies s’instal·larà el nou paviment de seguretat i els elements de joc inclusius.
Pel que fa al pressupost participatiu juvenil, en la quarta edició (2025) va guanyar la proposta d’organitzar un torneig popular de futbol i una festa amb discjòquei, que s’ha concretat amb la celebració del Xut de Nadal, un torneig de futbol sala i festa musical que tindrà lloc el 27 de desembre als pavellons municipals.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós