Un dels cinc millors escape rooms del món és a Berga

El Secreto de los Krugger, d'Insomnia Corporation, ha estat reconeguda com la quarta millor experiència mundial d'escape room als premis TERPECA

Recepció d'Insomnia Hotel, a Berga

Recepció d'Insomnia Hotel, a Berga / insomniacorp.com

Anna Costa

Anna Costa

Berga

L’experiència de terror immersiva El Secreto de los Krugger , a l'Insomnia Hotel de Berga (a la drecera de Queralt, antic hostal Cal Nen), és Top 4 mundial. Ha estat reconegut el quart millor escape room del món als premis internacionals TERPECA 2025 (Top Escape Rooms Project Enthusiasts’ Choice Awards), que és una de les classificacions de referència del sector a escala global.

Els premis TERPECA es basen en les votacions d’una comunitat internacional de jugadors experts, que participen en centenars d’experiències arreu del món i valoren aspectes com la immersió, la narrativa, l’escenografia i la qualitat global de cada projecte. En el cas d’El Secreto de los Krugger, els votants han destacat especialment la força de la seva temàtica, les interpretacions dels actors, una escenografia molt elaborada, una atmosfera immersiva de terror i la seva proposta singular, que combina joc, espectacle i gastronomia dins d’un hotel temàtic.

L’experiència, creada per Insomnia Corporation, va més enllà del concepte clàssic d’escape room. Un escape room és una activitat d’oci en què els participants han de resoldre enigmes i superar proves dins d’un espai ambientat per avançar en una història. En aquest cas, la proposta comença a la tarda i s'allarga fins a l'endemà al matí, ja que integra escape room, sopar-espectacle, joc de supervivència i allotjament a l’Insomnia Hotel.

L’itinerari dels participants comença amb superar els enigmes de l’habitació on passaran la nit, totes tematitzades segons diferents membres de la família Krugger. Posteriorment, assisteixen a un sopar- espectacle amb menú degustació, que inclou actuacions sorprenents que mantenen la tensió i la immersió. Després té lloc la part central de l’experiència, un recorregut de terror per tot l’hotel amb reptes foscos i presències inquietants. Després de l'experiència, els hostes poden descansar en les habitacions temàtiques, dissenyades per mantenir una atmosfera única.

Des de l’organització han expressat la seva satisfacció per un reconeixement que situen com un punt d’inflexió per al projecte i han avançat que pròximament anunciaran novetats relacionades amb l’univers narratiu de la família Krugger.

